Overijsselaars aan boord van cruiseschip Westerdam waar opvarende coranavirus heeft

Het cruiseschip ligt bij Cambodja aangemeerd. Bij een Amerikaanse passagier werd het coronavirus vastgesteld. Dat openbaarde zich op het vliegveld van Kuala Lumpur, nadat ze van boord was gegaan voor een terugvlucht.

Aan boord van het schip zaten 91 Nederlanders. Een deel daarvan is al terug, een deel is onderweg naar Nederland en er zitten er nog tientallen aan boord. Waar de Overijsselaars op dit moment zijn, is niet bekend.

De GGD laat weten contact met de Overijsselaars te hebben, maar mag vanwege privacy-regels niet vertellen waar ze zijn en om wie het gaat.



Hoe nu verder?

"We gaan na of de passagiers contact hebben gehad met zieke personen en we bespreken welke maatregelen nodig zijn", laat een woordvoerder van de GGD IJsselland weten. "Mochten zij klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij geïsoleerd en getest."



Of er ook Overijsselaars uit het gebied van GGD Twente aan boord van het cruiseschip zijn of waren, kon de GGD Twente nog niet laten weten.

RTV Oost is op zoek naar de Overijsselaars die aan boord waren van het cruiseschip. Zat u op het schip of kent u de mensen op het schip, neem dan contact op met RTV Oost via 074-2456456 of mail naar nieuws@rtvoost.nl.