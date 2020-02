FDF stelt gedragscodes op voor nieuwe actie in Den Haag: niet op de snelweg

Verder zijn veel algemeenheden opgenomen in de gedragscode: geen geweld en vernielingen, niet blokkeren, aanwijzingen opvolgen, geen giertanks of aanhangers mee, geen alcohol en niet parkeren op het Malieveld.

'De animo voor de actie overmorgen is weer grandioos', laat Mark van den Oever, voorzitter van FDF weten in een bericht aan de deelnemende boeren. 'Jullie hebben in de gaten, strijders, dat we er weer schouder aan schouder moeten staan. Om te voorkomen dat de leugen in Nederland wederom gaat regeren.'





A12 dicht

Volgens FDF wordt de A12 bij Den Haag afgesloten, zodat trekkers niet over de snelweg kunnen. Ook worden trekkers die via de snelwegen naar de hofstad willen komen, bekeurd. 'Dat hebben onze contacten bij de politie ons medegedeeld. Omdat de politie niet anders kan dan beslissingen van hogerhand uitvoeren, nemen we deze waarschuwingen serieus', aldus Van den Oever.

De politie gaat volgens FDF de boeren wel begeleiden om de weg naar Den Haag zo soepel mogelijk te maken.'Kruisingen en rotondes zullen voor de trekkers worden afgezet, zodat we soepel onze weg naar Den Haag kunnen afleggen.'