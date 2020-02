Advocaat van eigenzinnige zakenman Sanderink beticht van intimidatie

De advocaat van Gerard Sanderink, Jan Boogaards uit Middelburg, stond vandaag voor het tuchtcollege voor advocaten, de Raad van Discipline. Hij wordt verdacht van intimidatie. De zaak komt voort uit de strijd die Sanderink voert met zijn ex, Brigitte van Egten, omdat hij haar verdenkt van fraude en diefstal bij zijn bedrijf DSS in Goor.

De aangifte tegen advocaat Boogaard komt van mede-directeur Van der Heijden, die in mei afgelopen jaar door Sanderink werd ontslagen. Eerder had Van der Heijden een verklaring afgelegd ten faveure van Van Egten, waarin hij stelde dat hij niets geloofde van de beschuldigingen van Sanderink aan haar adres.

'Intimidatie'

Op enig moment, toen Van der Heijden ziek thuis zat, belde advocaat Boogaard. In een half uur durend gesprek hintte de advocaat meermalen op de verklaring van Van der Heijden. "Hij sprak de woorden niet uit", zo vertelde Van der Heijden voor het tuchtcollege, "maar het was duidelijk wat hij wilde". Met de verklaring was volgens Van der Heijden "zijn lot bezegeld", maar hij weigerde hem in te trekken.

Desgevraagd vertelde Van der Heijden dat hij het telefoontje als 'intimiderend' heeft ervaren. "Ik was er er helemaal kapot van", zo liet hij vanmiddag weten aan de tuchtraad in de rechtbank in Den Bosch. Boogaards zelf vond het telefoontje 'alleszins betamelijk', en vond zijn terugkerende vragen over de verklaring "zonder enige betekenis".

Ontslag volgde voor Van der Heijden

Van der Heijden maakte zelf een einde aan het gesprek destijds en vroeg verdere vragen per mail te sturen. Een paar dagen later werd hij op staande voet ontslagen, een ontslag dat later door de Almelose rechter ongedaan werd gemaakt. Ook over een nieuw ontslag werd geprocedeerd.

Van der Heijden is onlangs met een 'vaststellingsovereenkomst' akkoord gegaan. Hij was de strijd met Sanderink moe, want die werd op verschillende fronten gevoerd en was onbetaalbaar, mede omdat Sanderink beslag op al zijn tegoeden had laten leggen.

'Straffen' van Raad

In de procedure vandaag bleek dat Boogaards een 'verleden' heeft als het gaat om tuchtklachten. Als de klacht gegrond wordt verklaard kan hem een maatregel worden opgelegd, zoals een berisping, geldboete, schorsing of schrapping.

De Raad doet 6 april uitspraak.