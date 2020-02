Hoger beroep tegen 'Tattookillers' in moordzaak Onno Kuut

Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de zogenoemde 'Tattookillers' voor de moord op Enschedeër Onno Kuut. De vier mannen die door het OM als daders worden gezien, werden een kleine twee weken geleden door de rechtbank vrijgesproken . Tegen hen was een levenslange gevangenisstraf geëist.

Het zwaar toegetakelde lichaam van de overleden Onno Kuut werd in 2009 gevonden in een ondiep graf in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens justitie was er sprake van een interne afrekening. Kuut behoorde ook tot de Tattookillers, in de ogen van justitie een groep huurmoordenaars.

Motieven

Voor die afrekening zouden meer motieven zijn. Zo had Kuut volgens getuigen geld gestolen van zijn 'broeders' en was hij betrokken bij een uit de hand gelopen liquidatie in Leiderdorp. Daar werd naast een oude Enschedese kennis ook de broer van een Amsterdamse topcrimineel neergeschoten.

Onvoldoende bewijs

Maar volgens de rechtbank had het Openbaar Ministerie onvoldoende aangetoond hoe Kuut was gedood, door wie en om welke reden. Daarom sprak ze de Tattookillers vrij. De rechtbank liet wel weten dat de vier mannen er mogelijk mee te maken hadden, maar er was onvoldoende bewijs.

Paling

Kort voor de uitspraak kwam één van hen, Cor P. 'De Paling', al groot in het nieuws. Hij is spoorloos voor justitie, zoals RTV Oost onthulde. Hij heeft als bijnaam 'De Paling', omdat hij al vaker uit handen van het opsporingsapparaat wist te ontkomen.

Naast de vier mannen waar nu hoger beroep is ingesteld, zijn er nog twee verdachten in de zaak. Het is nog niet bekend of zij ooit voor de gruwelmoord worden vervolgd.