Plan voor zonnepark in Wanneperveen stuit op grote weerstand omwonenden

Een zonnepark van tientallen hectares, pal tegen natuurgebied de Wieden aan. De plannen hiervoor zijn bij omwonenden in Wanneperveen in het verkeerde keelgat geschoten. Het bedrijf Powerfield wil het zonnepark neerzetten in een weiland ten noorden van de Veneweg, ter hoogte van de Brugjesgracht.

Powerfield houdt vanavond om 19.30 uur een informatieavond over de plannen. Omwonenden kregen vorige week daarover een brief in de bus. Voor de inwoners en ook voor Dorpsbelang en natuurorganisaties komen de plannen als een grote verrassing.

Niet bij natuurgebied

Een grote groep omwonenden heeft gisteravond al bij elkaar gezeten en de stemming is duidelijk: Wanneperveen wil geen grootschalig zonnepark in het buitengebied. De weerstand is er vooral, omdat het zo dicht bij het waardevolle natuurgebied de Wieden is en bij de toeristische fietsroute naar Giethoorn.

Inwoner Berthil Wieman haalde de buren bij elkaar. "Niemand is tegen zonne-energie, maar niet op deze locatie. Het hele gebied wordt hierdoor ernstig geschaad. We gaan aanhoren wat Powerfield te zeggen heeft, maar ze hoeven niet te rekenen op medewerking. Dit gebeurt niet, al moeten we tot aan de Hoge Raad."

Lege daken

Ook natuurorganisaties en politieke partijen laten weten niet blij te zijn met de plannen. In Steenwijkerland zijn nog genoeg lege daken van schuren en boerderijen waar zonnepanelen op zouden kunnen. Dat is veel minder belastend voor de omgeving.

Voor ze definitief een standpunt innemen over het zonnepark willen ze eerst afwachten hoe de plannen er precies uitzien en wat Powerfield te vertellen heeft. De voorlichtingsbijeenkomst is vanavond om 19.30 uur in de grote zaal bij Ribhouse big Texas aan de Veneweg in Wanneperveen.