Uitvaartmuziek top tien neemt afscheid van Mieke Telkamp's 'Waarheen, Waarvoor'

'Waarheen, Waarvoor' van de Oldenzaalse zangeres Mieke Telkamp was jarenlang een populair nummer bij uitvaarten. Was, want het nummer staat niet meer in de muzikale top tien van uitvaartondernemer Monuta.

De in Oldenzaal geboren Telkamp overleed in 2016 op 82-jarige leeftijd in haar woonplaats Zeist. Doordat haar nummer uit de uitvaartmuzieklijst is gevallen, is er ruimte gekomen voor 'En de Vogels Zongen'. Het nummer, door verschillende uitvoerende artiesten, is ook de grootste stijger (+5) in de lijst. 'My Way' van Frank Sinatra daalde zes plekken en is de grootste daler. Het lied staat tiende.

Verder blijkt uit de top tien dat de klassieker 'Ave Maria' nog steeds het populairst is. Het nummer staat net als vorig jaar bovenaan de lijst. De hele top drie blijft onveranderd. Andrea Bocelli en Sarah Brightman blijven runner-up en Claudia de Breij blijft derde.

Uitvaartmuziek top 10 1. Ave Maria – diverse uitvoeringen (-)

2. Time to say goodbye – Andrea Bocelli & Sarah Brightman (-)

3. Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij (-)

4. ’n Trein naar niemandsland – Frans Bauer (+1)

5. Afscheid nemen bestaat niet – Marco Borsato (+1)

6. En de vogels zongen – diverse uitvoeringen (+5)

7. Hallelujah – diverse uitvoeringen (+3)

8. We’ll meet again – Vera Lynn (-1)

9. The Rose – André Rieu (-1)

10. My Way – Frank Sinatra (-6)