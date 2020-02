Kennisinstituut gezondheidszorg luidt noodklok: "Komende tien jaar groeiend tekort in huisartsenzorg Oost-Nederland"

Het tekort in de huisartsenzorg blijft naar verwachting de komende tien jaar toenemen (Foto: iStock / Getty Images Plus)

De prognose van Nivel is gebaseerd op de in- en uitstroom van huisartsen van de afgelopen jaren. Het instituut stelt dat de regio's aantrekkelijker moeten worden om de druk te verlichten.

Patiëntenstops

Aanleiding voor de zorgen van Nivel zijn de patiëntenstops die huisartsenpraktijken instellen. In de afgelopen vijf jaar heeft meer dan de helft van de praktijken zo'n stop toegepast vanwege een tekort aan capaciteit. Daarnaast is het voor doktoren moeilijk om waarnemers te vinden. Bij ziekte van personeel komen praktijken direct in de problemen.

Dat lijkt de komende jaren dus niet te veranderen. Veel praktijken verwachten de komende tijd tekorten aan verschillende zorgprofessionals.

Knelpunten

Toch hebben de huisartspraktijken in Oost-Nederland niet allemaal dezelfde knelpunten. Dat vindt Nivel opmerkelijk. In bepaalde gebieden is de werkdruk onder doktersassistenten heel hoog en op andere plekken lukt het niet om waarnemers te vinden. Daarom denkt Nivel dat per gebied een oplossing op maat nodig is. Er is geen oplossing die het probleem voor heel het Oosten oplost.

Almelo is de uitzondering

Opvallend genoeg is dat in Oost-Nederland alleen de regio Almelo naar verwachting niet met een steeds groter wordend tekort te maken krijgt.

Behalve de regio's Zwolle en Hardenberg geldt het verwachtte tekort ook voor de Achterhoek, Harderwijk, Flevoland en Apeldoorn.