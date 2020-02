Vrijwel iedere dag staat er een auto in brand in Overijssel

Er gaat vrijwel iedere dag in Overijssel een auto in vlammen op, zo blijkt uit cijfers verzameld door Alarmeringen.nl. Vorig jaar vatten 291 auto's vlam, een jaar eerder waren dat er 295. Gemiddeld genomen staat er dus vrijwel dagelijks een heilige koe in brand. Provinciaal gezien is Overijssel een middenmoter. Zuid-Holland was vorig jaar met 1049 autobranden koploper in ons land.

"Auto verwoest door brand in Enschede, mogelijk sprake van brandstichting", luidde de kop boven het artikel dat RTV Oost maandag publiceerde over alweer de vijfde autobrand in Enschede van 2020. Een dag eerder, zondag 16 februari, publiceerde deze omroep een bericht over de negende autobrand in Deventer van dit jaar, waarbij de politie brandstichting vermoedt.

De website alarmeringen.nl houdt het aantal autobranden bij waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering is verzonden. Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten.

Om goed te kunnen vergelijken meldt de site dat maximaal één melding per dag per straat meegeteld wordt, hierdoor kan soms een melding zijn gemist. De daadwerkelijke aantallen auto's met brandschade liggen naar verwachting hoger, omdat er bij een melding meerdere voertuigen brandschade hebben kunnen opgelopen.

Meer dan tweehonderd

Voor Overijssel geldt dat het aantal autobranden in de jaren 2015 tot en met 2019 jaarlijks voortdurend dik boven de tweehonderd lag.

Jaar Aantal autobranden 2015 223 2016 254 2017 230 2018 295 2019 291

Provinciale top twaalf

Gekeken naar het aantal autobranden in 2019 staat Overijssel provinciaal gezien in de middenmoot. Absolute koploper is de provincie Zuid-Holland. Daar stonden vorig jaar 1049 auto's in brand, gevolgd door Noord-Brabant met 951 autobranden. De provincie Noord-Holland maakt de top drie compleet met exact 800 autobranden in 2019.

Plek Provincie Aantal autobranden in 2019 1 Zuid-Holland 1049 2 Noord-Brabant 951 3 Noord-Holland 800 4 Gelderland 604 5 Limburg 406 6 Utrecht 384 7 Overijssel 291 8 Friesland 169 9 Drenthe 168 10 Groningen 144 11 Flevoland 95 12 Zeeland 94

Opsporing daders lastig

De politie heeft de grootste moeite om de daders van autobranden te pakken te krijgen. "De aanpak van autobranden is lastig en kost veel tijd", zei politiewoordvoerder Simen Klok al in 2018 op een bijeenkomst in Enschede waar het ging over het voorkomen van autobranden. "Af en toe pakken we de daders, maar het is buitengewoon ingewikkeld."

Volgens woordvoerder Klok blijft de politie nadenken over manieren om autobranden zoveel mogelijk tegen te gaan. De impact van de branden is namelijk groot. Niet alleen bij de mensen van wie de auto in vlammen opgaat. De branden kunnen maatschappelijke onrust veroorzaken in hele straten, wijken of steden. De snelste klap die mensen kunnen maken is volgens Klok het ophangen van camera's. "Daar gaat in elk geval een preventieve werking vanuit."

Sprinklers in de auto

Op de bijeenkomst in Enschede in 2018 was de centrale vraag: Hoe voorkom je een autobrand? Bouw een auto die niet kan branden, luidde het antwoord die avond. "Maar er is niemand met dit idee aan de haal gegaan", zegt Klok, die ook over andere noviteiten heeft gehoord. "Er is iemand geweest die vrij ver was met de ontwikkeling van sprinklers voor auto's, maar ook daarover heb ik niets meer gehoord."

De politie vroeg onlangs verzekeraars na te denken over het probleem, maar deze branche heeft volgens Klok laten weten geen extra stappen te gaan zetten in het voorkomen van autobranden. Dat geldt niet voor de politie. "Wij blijven met het onderwerp bezig", vertelt Klok. "We kijken bijvoorbeeld of er mogelijkheden zijn om het gedrag van mensen op andere manieren dan het strafrecht te kunnen beïnvloeden."