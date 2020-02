Van Boekel fluit duel tussen Heracles en Ajax, Kamphuis leidt PEC Zwolle bij AZ

Pol van Boekel is zondag de leidsman als Heracles Almelo het in eigen huis opneemt tegen koploper Ajax. De wedstrijd op Erve Asito begint om 16.45 uur.

PEC Zwolle staat die middag in Alkmaar tegenover nummer twee AZ. Dat duel begint om 14.30 uur en daarbij is Jochem Kamphuis de scheidsrechter. Om 12.15 fluit Jeroen Manschot voor het begin van de eerste wedstrijd van de dag, die tussen FC Utrecht en FC Twente. Dit is het volledige schema in de Eredivisie.

GA Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie neemt Go Ahead Eagles het vrijdagavond in De Adelaarshorst op tegen NEC. Siemen Mulder fluit het duel dat om 20.00 uur begint. Bekijk hier het volledige schema in de 1e divisie.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede heeft zaterdag de leiding over Feyenoord-Fortuna Sittard. Hij is donderdag eerst nog assistent van VAR Jochem Kamphuis bij het Europa League-duel tussen AS Roma en KAA Gent. Björn Kuipers uit Oldenzaal fluit zaterdag FC Groningen-VVV-Venlo.