Advocaten vermoeden deal van justitie met verklikker 'Goliath-bende'

Hij heeft volop verklaard over vrijwel alle leden van de zogenoemde Twentse Goliath-bende, maar zelf lijkt hij er zonder straf vanaf te komen; getuige Tom G.. Tegen de personen over wie hij heeft getuigd, zijn flinke celstraffen geëist of zijn al veroordeeld tot decennialange celstraffen. Zelf zit hij (nog) niet in het strafbankje. Advocaten vermoeden een deal van hem met het OM.

De door de media genoemde Goliath-bende is berucht om de vele moordaanslagen die zijn uitgevoerd in Twente en Gronau. Geld kwam bij de bende binnen via de wereldwijde handel in drugs op het darkweb. Justitie wist veel van de 'Goliath-soldaten' op te pakken, nadat het opsporingsapparaat mee had weten te lezen met hun versleutelde communicatie op het programma Ironchat.

Koppeling van accounts

De accounts (gebruikersnamen) van Ironchat zijn gekoppeld aan natuurlijke personen met hulp van een getuige, Tom G.. Hij heeft bij de politie verklaard welke account bij welke persoon hoort. Hij kende veel van de vermeende bendeleden van gezicht, omdat hij geregeld geldtransporten verzorgde binnen de groep.

Zo herkende hij Hengeloër Calo W. als 'Donald', leverancier van pillen. Medeverdachte Ilyes van B. wees hij aan als 'Kingpin', de man achter een pakhuis vol drugs.

'Spel met mensenlevens'

Naast zijn eigen rol van geldkoerier, heeft hij naar eigen zeggen meer gedaan voor de bende. Zo zette hij ook auto's klaar, die later zijn gebruikt bij moordaanslagen. Ook heeft hij de uitvoerders geld gegeven.

Uit het dossier blijkt dat Tom G. wel dertig tot vijftig geldtransporten heeft verzorgd. Telkens vervoerde hij duizenden euro's aan crimineel geld. "Het zou zo maar 's om meer dan een miljoen euro kunnen gaan, waarmee die Tom heeft rondgereden", zegt de raadsman van een ander vermeend bendelid.

"En door het klaarzetten van die auto's voor moordaanslagen heeft hij bijgedragen aan een gevaarlijk spel met mensenlevens. Die man heeft misschien een wel veel grotere rol gespeeld. En toch zit die Tom G. hier niet, en mijn cliënt wel", zegt dezelfde raadsman.

Moordaanslagen

Het steekt meerdere advocaten in de verschillende processen tegen de vermeende leden van de Goliath-bende dat justitie niet lijkt op te treden tegen Tom G.. Ook in het proces tegen de 'Wolvenbroers', die veroordeeld zijn voor meerdere moordaanslagen in de regio, vroegen strafpleiters zich wanhopig af waarom de 'belastende getuige Tom' daar niet in het strafbankje zat.

"Deze meneer is een verhaal apart. Hij zit gewoon thuis, terwijl hij naar eigen zeggen moordbroeders Grote- en Kleine Wolf geld heeft betaald. Waarom zit hij niet vast? Hij heeft jarenlang geld witgewassen in georganiseerd verband."

Deal

De raadslieden vermoeden dat er een soort deal is afgesproken door justitie met de getuige, maar vinden daarvoor geen aanwijzingen in het dossier. Justitie zegt in een reactie nog geen definitieve beslissing te hebben genomen over de vervolging van Tom G.