Bewoners van de Gierwal in Eesveen voelen zich overvallen door "betonnen racebaan" voor de deur

Een paar dagen voordat de graafmachines de straat in zouden rijden hoorden de bewoners van de Gierwal pas dat hun weg op de schop gaat. Daar hoort altijd een inspraakprocedure aan vooraf te gaan, maar dat is in Eesveen misgegaan.

"Lege zaal"

In december 2018 was er wel een informatie-avond belegd, maar de uitnodiging daarvoor is nooit bij de omwonenden terechtgekomen. Er kwam dus niemand opdagen, en logischerwijs tekende daarna ook niemand bezwaar aan tegen de betonweg. En nu is het eigenlijk te laat om de plannen nog te veranderen.

De bewoners hebben inmiddels een goed gesprek gehad met een ambtenaar van de gemeente Steenwijkerland. De gemeente erkent dat er fouten zijn gemaakt, en geeft de bewoners twee weken de tijd om zich alsnog in de plannen te verdiepen.

Bewoners van de Gierwal willen geen betonweg (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Kleine kans Dat uitstel grijpen de bewoners aan om de betonweg alsnog tegen te houden, al weten ze dat de kans dat het nog lukt erg klein is. "Ze proberen de mensen hiermee rustig te houden", zegt bewoner Evert Feith, "maar alles is al in kannen en kruiken, ben ik bang voor". Ook bewoner Arnold van Laarhoven heeft zijn twijfels. "Alles ligt klaar, het hele bestek, de tekeningen, allemaal om er een betonweg van te maken. Als ze nu nog gaan wijzigen moeten ze sowieso de aannemer een schadevergoeding betalen". Hier krijgen ze spijt van, dat kan niet anders bewoner Gierwal Toch strijden alle bewoners van de vijf huizen aan de Gierwal gezamenlijk voor het behoud van hun klinkerweg. Ook Yke Kaastra geeft niet zomaar op. "We hebben niet voor niks die twee weken uitstel gekregen, die gaan we goed benutten. Dan kunnen we onszelf in elk geval niks verwijten als het toch niet lukt." Racebaan De bewoners hebben meerdere bezwaren tegen betonplaten als vervanging van de oude klinkers. Ze zijn vooral bang dat gladde betonplaten uitnodigen om harder te gaan rijden op de smalle weg. Ook vinden ze de strakke uitstraling van beton totaal niet passen in het historische landschap, tegen landgoed de Eese aan. Een betonweg heeft een andere uitstraling in het landschap (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) De waterafvoer van betonplaten is ook veel minder dan van klinkers, waardoor de weg met regen spekglad wordt, vrezen ze. Tot slot is beton als bouwmateriaal veel belastender voor het milieu dan klinkers. Ook dat past niet in het waardevolle cultuurlandschap. Politiek overtuigen De bewoners proberen nu eerst de gemeenteraad mee te krijgen. Alle raadsleden hebben inmiddels een brief ontvangen. Ook gaat een vertegenwoordiger van de Gierwal inspreken tijdens de raadsvergadering. Yke Kaastra hoopt dat de politiek op tijd te overtuigen is. "Dit kan niet meer teruggedraaid worden. Als er eenmaal beton ligt zit je daar minstens 60 jaar aan vast. Ik weet zeker dat ze over 60 jaar juist dolblij zouden zijn met zo'n klinkerweggetje. Dan hebben ze er zeker spijt van, dat kan niet anders".