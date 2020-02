Woningbouw op kloosterterrein Sibculo splijt dorp in tweeën

door Gina van Elburg



De plannen voor woningbouw op het kloosterterrein in Sibculo houden de gemoederen intussen al vele jaren bezig. Als het aan de Stichting Stuwend Sibculo en het college van B&W van de Gemeente Hardenberg ligt, gaat de schop al snel de grond in. De nodige voorbereidingen om te kunnen bouwen, zijn zelfs al getroffen. Tot wanhoop van een aantal aanwonenden.

Emoties lopen hoog op

De grond waarop de veertien woningen gebouwd moeten worden, is al in eigendom van de genoemde stichting. Terwijl het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld, zijn er al ruim tweehonderd bomen gekapt en is het natuurgebied zo goed als verdwenen. Een doorn in het oog van de aanwonenden.



"Dit plan raakt ons in ons hart", aldus een van de omwonenden. "We kochten 25 jaar geleden onze woning aan de Kerkstraat in Sibculo omdat het zo mooi aan de rand van een bos staat. We hebben er jaren voor uitgetrokken om onze oude woning zo te verbouwen dat we vanuit de kamer het bos in kunnen kijken. Hart en ziel hebben we erin gelegd."

De kale vlakte op de plek waar ooit bomen stonden, leidt tot boze reacties bij omwonenden (Foto: Gina van Elburg)

Woeste prairie

"Van de een op de andere dag zijn alle bomen en struiken gekapt, zonder dat wij er ook maar iets tegen in konden brengen", vertelt een bewoonster van de Grachtstraat waarvan de achtertuin nu ook op de woeste prairie uitkomt.

"Voorheen was dit, een door de inwoners van Sibculo, geliefd bos waar volop gewandeld werd. De bomen en struiken werden bewoond door tal van vogels, vleermuizen, insecten en spitsmuizen. Daar is niets meer van over. Ik kan er niet eens meer naar kijken en heb er nachtmerries van", vult ze aan. Ze houdt de gordijnen in de achterkamer potdicht zodat ze niet naar de kale vlakte hoeft te kijken.

Historisch terrein

"Er is veel animo voor deze woningen die rond de twee ton moeten gaan kosten", vertelt Albert Sloot, voorzitter van de Stichting Stuwend Sibculo, over de beoogde nieuwbouw. "Op dit moment zijn er acht van de tien geschakelde woningen verkocht."

Hij legt uit dat de verkoop van de veertien woningen geld opbrengt dat gebruikt gaat worden voor de verdere ontwikkeling van het historisch waardevolle terrein.



Lang wachten

De voorstanders van de woningbouw menen dat door het oponthoud de potentiële huizenkopers al vele jaren op een woning wachten. Met als gevolg dat ze wegtrekken uit Sibculo. "Er is al twaalf jaar geen woningbouw meer en dat is niet goed voor de leefbaarheid van het dorp: de scholen, de sportclubs", zegt een buurtbewoonster, die anoniem wil blijven omdat het onderwerp plaatselijk zo gevoelig ligt.

Voorbarig

Niettemin meent een bewoonster dat de bomenkap wat voorbarig is. "De bomenkap was vanwege een eerder afgegeven kapvergunning weliswaar geoorloofd, maar omdat er nog geen definitief groen licht is voor de woningbouw, is het allemaal wel heel erg rigoureus. Voor de woningbouw is namelijk een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk, terwijl de bezwaarronde nog moet komen."



Aanwonenden van de Kerkstraat en de Grachtstraat hebben intussen meerdere brieven en zienswijzen naar de gemeente Hardenberg gestuurd. Het woord is nu aan de politiek. De gemeenteraad buigt zich eind maart over het bestemmingsplan.