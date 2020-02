Gedupeerde cliënten kwaad over onduidelijkheid rond omstreden bewindvoerder AproPlus

Grote verontwaardiging onder de cliënten van de omstreden bewindvoerder AproPlus. Het is exact een jaar geleden dat de affaire rond het commerciële bureau aan het licht kwam, maar nog altijd heerst er grote onduidelijkheid of justitie optreedt tegen de directeur.

AproPlus raakte vorig jaar in opspraak omdat er geld van armlastige cliënten zou zijn weggesluisd. "We zijn bang dat deze man de dans ontspringt", aldus een boze ex-cliënt.

Wel staat vast dat de schuldenlast van AproPlus intussen is opgelopen naar een kleine drie ton. De kans dat gedupeerden ooit nog een cent terugzien, lijkt daarmee vervlogen.

AproPlus behartigde de financiële belangen van tweehonderd cliënten, van wie er zeventig afkomstig waren uit Overijssel.

Melding van malversaties

Nadat er bij de rechtbank meldingen binnenkwamen over mogelijke malversaties, schorste de rechtbank AproPlus en wees twee nieuwe bewindvoerders aan. De FIOD deed vorig jaar een inval in de Achterhoekse woonboerderij van de eigenaar van AproPlus en nam daarbij onder meer de complete administratie in beslag.

Geen zorgpremies afgedragen

De cliënten van AproPlus, mensen die om uiteenlopende redenen hun financiën door een derde partij moeten laten beheren, schoten er financieel fors bij in. Omdat ze AproPlus een bijdrage moesten betalen voor het laten behartigen van hun financiële belangen en ditzelfde bedrag nu andermaal kwijt waren aan de nieuwe bewindvoerder. Maar ook omdat bleek dat AproPlus in een aantal gevallen maandenlang geen zorgpremies namens cliënten had afgedragen.

De toch al weinig kapitaalkrachtige cliënten schoten er zodoende vaak duizenden euro's bij in.

Stilte rond onderzoek

Nu, een jaar na dato, blijft het stil rond AproPlus. Het Openbaar Ministerie kan niet zeggen of er een aangifte ligt tegen AproPlus.

De cliënten hebben dit als rechtstreekse gedupeerden in ieder geval niet gedaan. "Dat mochten we niet eens", aldus een ex-cliënt van AproPlus. "De rechtbank verklaarde namelijk dat het eerst nader onderzoek wilde doen. Afhankelijk daarvan zouden we eventueel alsnog aangifte kunnen doen. Maar daarna hebben we nooit meer wat vernomen. We vrezen dat in deze zaak iedereen naar elkaar heeft gekeken en dat er uiteindelijk niets is gebeurd. Straks ontspringt deze man de dans."

Een woordvoerder van de rechtbank Gelderland laat weten dat de bal nu bij de curator ligt.

Verslag curator

De curator schrijft in zijn laatste faillissementsverslag, dat dateert van begin dit jaar, dat de zaak aan het rollen raakte doordat een personeelslid constateerde dat er "onverklaarbare bedragen van de rekeningen van de cliënten werden overgemaakt" naar de rekening van het intussen failliet verklaarde AproPlus. Daarop grepen de rechtbanken Gelderland en Overijssel in en schorsten de bewindvoerder.

Ontbrekende gegevens

De curator is achter de schermen nog steeds volop bezig met onderzoek naar de problemen. Daarvoor is hij echter afhankelijk van de gegevens van de cliënten. Deze informatie, die moest komen van de nieuwe bewindvoerders die de werkzaamheden van AproPlus destijds hebben overgenomen, liet echter enige tijd op zich genomen. Nu de curator de gegevens alsnog heeft binnengekregen, zegt hij verder te kunnen met zijn onderzoek.

Boekhoudplicht

De curator meldt verder nog steeds de hele boekhouding niet binnen te hebben en zich zodoende geen deugdelijk beeld te kunnen vormen van de financiële situatie van AproPlus. Hij hoopt de ontbrekende noodzakelijke stukken op korte termijn binnen te krijgen, zo schrijft hij.

Schuldenlast

Wel heeft hij een eerste indruk van de schuldenlast. Die is intussen opgelopen naar een kleine drie ton, zo valt te lezen in het faillissementsverslag. Daarbij gaat het onder meer om de fiscus, uitkeringsinstantie UWV en andere crediteuren, onder wie een oud-werknemer.

Verder onderzoekt hij nog in hoeverre er sprake is van eventuele strafbare feiten. De curator wil desgevraagd niet ingaan op de vraag of hij overweegt aangifte te doen tegen AproPlus: "De zaak is nog in onderzoek."