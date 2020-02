Krijgt deze Slagharense actiegroep de mexicano verbannen uit de snackbar?

Op de snack zelf hebben ze niets tegen ('een mexicano is heerlijk'), maar ja: dat aanstootgevende karakter. "Een lui in saus achterover liggende, geribbelde lap vlees, dat is niet iets waar de gemiddelde Mexicaan zich graag mee vergeleken ziet worden."

En dus is het volgens de leden van de Slagharense carnavalsgroep De Klaplopers hoog tijd voor een heuse actiegroep: Kickout Mexicano. Om de 'onnodig denigrerende snacknaam' uit de Nederlandse snackbars te krijgen.

Nu is het moment

In een interview dat de groep op hun facebookpagina plaatst geeft een woordvoerder die Constant Lam wordt genoemd aan dat Mexicanen niet langer met de snack willen worden geassocieerd. Begrijpelijk, stelt hij: "Wij sluiten hier graag bij aan. Wij hebben de recente discussie omtrent de moorkop uiteraard op de voet gevolgd, nu is het moment! Dit kan echt niet langer anno 2020!"

De actiegroep pakt morgen meteen uit, licht de woordvoerder telefonisch toe: "Dan zullen we, met een plaatselijke snackbarhouder, een alternatief op de markt brengen. Eentje die in naam en smaak niet stigmatiserend is voor een hele bevolkingsgroep, waardoor Mexicanen zich dus niet langer aangevallen hoeven te voelen."

Vervolgacties

Dergelijke acties zullen elkaar de komende dagen in rap tempo opvolgen, vervolgt Lam. Om de 'mexicano-awareness te verspreiden': "En de nieuwe smaak en naam te delen met iedereen natuurlijk. Zodat we een alternatief kunnen bieden dat ook maatschappelijk breed gedragen wordt."



Want na Slagharen moet uiteraard de rest van Nederland volgen: "We proberen ons verzet uit te breiden en zullen met acties van ons laten horen. In eerste instantie met een ludieke insteek."

Lange lontjes

Wat er gaat gebeuren als deze niet het gewenste effect hebben, blijft ook ongewis. Maar, besluit Lam dreigend: "Wat ik wel kan zeggen is dat wij niet bepaald bekend staan om onze lange lontjes."