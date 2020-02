Met de neus op de actie: RTV Oost zendt boerenprotest live uit met GoPro

Zet morgenochtend onze livestream aan en je zit voor de rest van de dag goed. Gewapend met GoPro camera rijden we met een Holtense melkveehouder op de trekker naar Den Haag. Hij wil niet zeggen wat ons daar te wachten staat, maar één ding is zeker: we zenden iedere seconde live uit.

De stoet van melkveehouder Mark vertrekt midden in de nacht vanaf Holten richting het westen. De livestream begint als we vlak bij de hofstad zijn, vermoedelijk rond een uur of negen.

Wat ons vervolgens te wachten staat, is nu nog een raadsel. Mark wil alleen zeggen dat we naar 'een geheime locatie' gaan en dat hij een barbecue meeneemt. Wij hebben er zin in...

Boeren gaan morgen weer op de trekker naar Den Haag om te laten zien dat ze het niet eens zijn met hoe de overheid omgaat met de stikstofproblematiek. Het zit ze dwars dat de boeren worden aangewezen als grootste veroorzaker van het probleem. Ook gaan voorgestelde maatregelen, zoals het saneren van de veestapel, volgens de actievoerders veel te ver.