Gemeentelijk meldpunt voor misstanden en verdachte situaties in Zwolle

Zo'n meldpunt moet gefaciliteerd worden door de gemeente. Het moet laagdrempelig en anoniem zijn. De ChristenUnie, het CDA, Swollwacht en de VVD in de Zwolse gemeenteraad hebben daarover een motie gesteund die door de raad is aangenomen.

Icidenten

De partijen zijn met dit idee gekomen na de vele geweldsincidenten van de laatste tijd. Denk aan de (dodelijke) schietpartijen, de granaten aan de deurklink van café Bruut en de toenemende handel in drugs. Het meldpunt is bedoeld voor inwoners die iets raars zien in hun buurt of vermoeden dat ergens criminele activiteiten zijn.

Vermoedens

De informatie kan via zo'n meldpunt worden doorgegeven naar de politie. Ook kan de gemeente maatregelen nemen om criminaliteit te voorkomen. In Zwolle zijn er waarschijnlijk genoeg mensen die vermoedens hebben maar daarvan geen melding doen bij de politie. De drempel ligt daarvoor vaak te hoog. Dat geldt ook voor de meldingen bij Meld Misdaad Anoniem.

Waardevol

Het melden van verdachte situaties is waardevol. Op die manier krijgt de gemeente een veel beter beeld wat er precies speelt in een buurt. Maar ook kan criminaliteit sneller en beter worden aangepakt en zelfs worden voorkomen. Hoe het meldpunt eruit moet komen te zien en vanaf wanneer het wordt ingevoerd is nog niet duidelijk. Het is nu aan het stadsbestuur van Zwolle om die plannen verder uit te werken.