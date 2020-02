Generale repetitie muziekvereniging St. Henricus Rossum op de plaatselijke voetbalvelden

Nadat de vrijwilligers van RSC de schakelaar van de lichtmasten op het hoofdveld hadden gevonden, kon de training beginnen.

Een lint van vijftig meter

"Alle disciplines hebben afzonderlijk geoefend en vanavond staan we hier met zijn allen. Het was even spannend of het geluid voorin en achterin goed zou overkomen. We zijn tenslotte wel vijftig meter lang. Maar alles verloopt prima", aldus voorzitter Eric Beijerink.

Generale repetitie St. Henricus (Foto: Esther Rikken)

Jubileumjaar

"De muziekvereniging bestaat dit jaar honderd jaar en een van de activiteiten is het meelopen in de carnavalsoptocht van Rossum en Oldenzaal. Met honderd man. Leden en oud-leden, een unieke happening."

Het is een mooie bonte stoet, die in hetzelfde ritme over het hoofdveld van RSC marcheert. Nieuwsgierig geworden? Kijk de video!