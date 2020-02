Minister komt met verbod op omstreden pedo-handboek

Er komt een verbod op het omstreden 'pedo-handboek'. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vanmiddag gestemd voor een verbod op dit handboek voor pedofielen. Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) is nu aan zet.

Het boek is uiterst omstreden omdat pedoseksuelen er onder meer tips in krijgen hoe ze kinderen moeten benaderen, maar ook hoe ze hun digitale en fysieke sporen, waaronder DNA, kunnen wissen.

Spraakmakende zedenzaak

Het was voorzitter Marcel Jeninga van de Stichting Strijd Tegen Misbruik die het boek onder de aandacht bracht bij de politiek. Jeninga's dochtertje was ooit slachtoffer in een spraakmakende zedenzaak in Glanerbrug. De peuter werd misbruikt door buurman Geert B., die later ook werd veroordeeld voor de lustmoord op een meisje in Deventer.

Motie

Het was Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD), die een motie indiende waarin hij vroeg om een verbod op het pedo-handboek. Dit digitale boek was aanvankelijk alleen te vinden op het zogenoemde dark web (een afgeschermd deel van internet), maar dook later ook op het reguliere internet.

Het CDA en de PvdA schaarden zich achter de motie. Tijdens de stemming sprak een meerderheid van de Kamer zich uit voor een verbod. Van Wijngaarden is blij dat er nu een verbod komt. "Het woord is nu aan de regering om met een wetsvoorstel te komen."

'Goed nieuws'

Marcel Jeninga van Strijd Tegen Misbruik noemt het goed nieuws dat de politiek zijn melding zo voortvarend heeft opgepakt. "We moeten er alles aan doen om onze kinderen te beschermen tegen pedoseksuelen."