Verwarde Enschedeër wil 'in naam van de Koning' auto afpakken, OM eist half jaar cel

De man stond ook terecht omdat hij een paar dagen daarvoor een agent in een kamer van het politiebureau aanviel.



Plastic kruk

Op 22 november vorig jaar kwam een man uit Enschede thuis en parkeerde zijn auto. Op datzelfde moment wordt hij benaderd door een wartaal uitslaande man die niet alleen vraagt om zijn auto. Als dat niet lukt, tracht de man de autosleutels met geweld af te pakken. Het lukt hem niet, omdat de eigenaar van de auto een plastic kruk uit zijn tuin pakt en daarmee de aanval inzet.

Ondertussen belt een buurman de politie, die even later de verwarde man oppakt.



Tegenover de politieagenten zei de 28-jarige dat hij een auto nodig had, omdat hij iemand moest redden. Tegenover de rechters in Almelo erkent de man dat hij wel een dergelijke gedachte in zijn hoofd had, maar niet meer weet of het wel een echte gedachte was.



De 28-jarige is geen onbekende van justitie. Hij werd al vaker veroordeeld voor diefstallen met geweld en bracht al de nodige tijd achter de tralies door.



Geestelijke problemen

De officier van justitie ziet wel dat er geestelijke problemen spelen bij de man, maar refereerde aan een rapport van de reclassering dat aangeeft dat zij geen heil meer ziet in hulpverlening.



De advocate van de man pleitte voor een opname in de geestelijke gezondheidszorg. "Alles in deze zaak ademt verwardheid", zei ze en wees ook naar de houding van haar cliënt op zitting. Zij denkt dat de man op het moment van de incidenten in een psychose verkeerde en eigenlijk dringend op zoek was naar hulp.