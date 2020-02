Jong Go Ahead Eagles gaat ook onderuit bij NAC Breda

Go Ahead Eagles heeft ook de vijfde wedstrijd in de voorjaarscompetitie niet weten te winnen. Bij NAC Breda ging het met 3-0 onderuit. De Deventer ploeg pakte tot nu toe slechts een punt en is hekkensluiter.

Bij Go Ahead Eagles was er een basisplaats voor eerste elftal-spelers Gino Bosz, Henri Anier en Nicolas Abdat. In de eerste helft kwamen beide ploegen niet tot scoren op sportpark Heksenwiel.

Na rust bleef de brilstand ook lang op het bord staan, maar een kwartier voor het einde was het raak voor de thuisploeg via Sjaak Kuyper. Vijf minuten later zorgde Marwin Reuvers voor de 2-0 en was beslist. Sydney van Hooijdonk zorgde even later ook nog voor de derde treffer voor NAC. In de stand blijft Go Ahead dus de nummer twaalf en laatst.