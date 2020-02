Excelsior'31 legt Sander Thomas vast, Staphorst neemt Matthijs Verheul over van MSC

Thomas speelde in de jeugd van FC Twente en stond daarna onder contract bij Heracles Almelo, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Momenteel speelt hij bij tweedeklasser Sparta Enschede. Hij is na Desney Bruinink de tweede nieuwkomer. Vijftien spelers verlengden hun contract al in Rijssen.

Stefan Maat en Yilber Haverslag vertrekken komende zomer bij Excelsior. Waar zij aan de slag gaan is nog niet bekend.

Verheul naar Staphorst

Matthijs Verheul is de laatste aanwinst van Staphorst. De 19-jarige verdediger komt over van MSC uit Meppel en is, na Danny Bos, de tweede nieuwkomer voor de zaterdaghoofdklasser. Hij speelde in de jeugdopleiding van SC Cambuur en FC Emmen. "Ik vind de vv Staphorst een mooie en grote club binnen het zaterdagvoetbal met een prachtig sportcomplex. Het dorpsgevoel en de betrokken, fanatieke aanhang maken het een prachtige club. Ik heb veel zin om vanaf volgend seizoen te gaan spelen voor vv Staphorst", zegt Verheul over zijn nieuwe club.