Spelersvakbond ontkent dat racisme-incident kwam door meezingen liedje

Het racisme-incident rond trainer Ron Jans bij FC Cincinnati heeft vanavond een andere wending gekregen. De Zwollenaar meldde eerder in de media dat hij in de kleedkamer een liedje meezong waarin het woord nigger werd genoemd, maar de spelersvakbond MLS Players Association ontkent dat dat het probleem was.

In een verklaring stelt de organisatie: 'We zijn ongelooflijk teleurgesteld in deze pogingen om het publiek te manipuleren met valse verklaringen en het strategisch lekken naar de pers. Het verhaal dat het ging om het zingen van een liedje is totaal onwaar, ondanks de bewering van de trainer. Wat ook niet klopt is dat één of meerdere spelers een klacht hebben ingediend. Dit zorgt er alleen maar voor dat de atmosfeer nog giftiger wordt. Dit zijn duidelijke pogingen om de waarheid te manipuleren en de personen die willen dat dit onacceptabele gedrag stopt te intimideren.'

Wat er wel is gebeurd, wordt niet duidelijk. Jans legde vanmiddag zijn functie als trainer neer. Eerder werd hij door de club op non-actief gezet tijdens het onderzoek naar zijn gedrag.

Daarnaast zegt de president van de club in onderstaande persconferentie ook nog eens dat Jans niet zelf is opgestapt, maar is ontslagen:

Reactie Jans

Jans reageerde tegenover de NOS na de persconferentie: "Dit komt heel hard binnen. Er wordt nu een heel ander verhaal verteld. Ik word afgeschilderd als manipulator en leugenaar. Dat ben ik niet. Er zou wel sprake kunnen zijn van een cultuurverschil. Ik ben mogelijk te naïef geweest. Hier kan ik niet tegen vechten."