In het geheugen gegrift: crash Amerikaanse bommenwerper bij Zwolle

Januari 1944: In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog vlogen honderden bommenwerpers over de Zwolse regio naar Duitsland. Het doel was om het Ruhr-gebied - waar fabrieken van de Duitse wapenindustrie stonden - met de grond gelijk te maken. Ook deze Amerikaanse bommenwerper met aan boord tien bemanningsleden, had net zijn bommen afgeworpen en was onderweg terug.

Historische B17 bommenwerper van Amerikaanse makelijk (Foto: Wikimedia)

Uitgeschakeld

Maar het Duitse afweergeschut had de B17 geraakt en twee van de vier motoren waren uitgeschakeld. Onder luid kabaal stortte het vliegtuig neer aan de Boerendanserdijk, in de weilanden van Berkum in Zwolle.

De zes-jarige Gerrit zag het allemaal gebeuren. De crash maakte een diepe indruk op de jonge jongen. Zijn vader Harmen Bosman bracht één van de bemanningsleden in veiligheid. Als dank kreeg Harmen de handschoenen van de boorschutter.

Van het vliegtuig was niets meer over; duizenden brokstukken lagen verspreid over de weilanden. Een deel van de bemanning wist uit het vliegtuig te springen. Vrijwel alle nog levende bemanningsleden zijn korte tijd later opgepakt door de Duitsers. Behalve onder meer luitenant Lidell Bauer, die in de boerderij van Bosman nog enige tijd ondergedoken heeft gezeten.

Luitenant Lidell Bauer wordt door omwonenden in veiligheid gebracht (Foto: Historisch Centrum Overijssel)

Dwight Eisenhower: 'Bedankt'

Maanden later, toen de oorlog goed en wel voorbij was, kwam onverwacht een militaire jeep het boerenerf op. Als dank kreeg vader Bosman twee certificaten die tot op de dag van vandaag aan de muur hangen in de oude boerderij. Vader Bosman is inmiddels overleden, maar zoon Gerrit woont nog steeds in het ouderlijk huis. Als Gerrit de certificaten laat zien, biggelt er opnieuw een traan over zijn wangen.



Vader Harmen Bosman wordt bedankt voor zijn hulp aan de Amerikaanse vliegenier. Ondertekend door ene Sir Winston Churchill uit Engeland en Dwight Eisenhower, de president van de Verenigde Staten van Amerika.