Gehandicapte man beroofd van portemonnee in Enschede

Op maandag 3 februari tussen 16.30 en 17.00 uur is een 28-jarige gehandicapte man uit Duitsland van zijn portemonnee beroofd. Dat gebeurde op de Breugelmansgaarde in Enschede. De dader ging er vandoor in de richting van de Lochemstraat. Wellicht is hij vaker in (de regio) Enschede en kennen mensen hem. Heb jij iets gezien? De politie hoort het graag.

Signalement van de dader

De verdachte is een blanke man tussen de 35 en 50 jaar oud. Hij was ongeveer 1.80 meter lang en droeg een donkere jas, een blauwe spijkerbroek en donkere schoenen. Op zijn hoofd had hij een zwart mutsje. De man sprak goed Duits en komt mogelijk ook uit Duitsland.

En verder in de Onder de Loep:

Raalte – Diefstal opzetborstels bij drogist

Op 11 december even voor 11.00 uur stal deze man opzetborstels bij een drogist aan de Herenstraat in Raalte. Wie herkent hem? De man is op de beelden goed te zien: hij droeg een zwarte muts, een donker gewatteerd jack met donkere rugtas, een donkerblauwe spijkerbroek en lichtgrijze sneakers.

Den Ham – Inbraak bij een dierenarts

Tussen donderdag 9 januari 20.00 uur en vrijdag 10 januari 08.15 uur braken drie mannen in bij een dierenartskliniek aan de Daarleseweg in Den Ham. In het pand hebben de daders vernielingen gepleegd, maar ze zijn er zonder buit vandoor gegaan. De daders waren alle drie donker gekleed. Heb je een vermoeden wie dit zouden kunnen zijn? Of weet je meer over de reden van de inbraak? Neem contact op met de tiplijn van de politie op 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000.

Deventer – Inbraak autowasstraat

Rond 4.00 uur in de vroege ochtend van maandag 20 januari breken twee mannen in bij een carwash aan de Hanzeweg in Deventer. De twee mannen richten flinke schade aan bij het bedrijf en gaan er met een flink geldbedrag vandoor. De politie op zoek naar deze twee mannen, ze droegen allebei bivakmutsen en gewatteerde jassen. Ze reden in een witte Audi A3. Wie weet wie deze mannen – wellicht in combinatie met de witte Audi A3 – zijn?

Losser – Vernieling en diefstal bij telecomwinkel

Op dinsdag 22 januari rond 2.00 uur in de nacht worden er verschillende telefoons van het merk Samsung, een Iphone 8 en een Ipad bij een winkel aan de Langenkamp in Losser gestolen.

De bestuurder van een auto, vermoedelijk een metallic grijze Opel Astra, rijdt achteruit de glazen deur van de winkel aan diggelen. De bijrijder, helemaal in het donker gekleed, slaat vervolgens zijn slag in de winkel en gaat er daarna snel vandoor.

- Wie kent de verdachten?

- De auto is mogelijk vaker in de buurt van de winkel gezien. Wie kan meer vertellen over de auto op de beelden?

- Mogelijk zijn de gestolen telefoons aangeboden of beschikt iemand in je omgeving ineens over een nieuwe Samsung, Iphone of Ipad.

Reutum – Inbraak bij bedrijfspand

In de nacht van zondag op maandag 27 januari tussen 02.00 en 03.00 uur braken twee personen in bij een bedrijfspand aan de Hondenveldsweg in Reutum. De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar de twee personen op de beelden. Zij richtten grote schade aan bij het bedrijf.

Een van de verdachten droeg opvallende kleding, namelijk een pak met camouflageprint met daaroverheen een bodywarmer. Vermoed u wie deze personen zijn? Of kent u iemand die voldoet aan het signalement en over camouflagekleding beschikt? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.

Zwolle, Apeldoorn, Amersfoort – Fraude met verloren/gestolen pinpas

Begin oktober verdwijnt de pinpas van een jonge Zwollenaar. Bij de pas, die mogelijk verloren of gestolen is, zat de pincode. Later merkt het slachtoffer dat zijn rekening is misbruikt door een fraudeur.

Daarbij wordt er zogenaamd iets te koop aangeboden op internet, de koper maakt geld over naar de rekening van het slachtoffer, de verkoper levert niets en haalt het geld van de rekening. Het is zo niet te traceren waar het geld uiteindelijk terecht komt. Er blijkt door de fraudeur op 3 oktober om 8.40 uur in Apeldoorn gepind te zijn. Rond 10.00 uur wordt er ook meerdere keren gebruik gemaakt van de pinpas in Amersfoort.

Van het pinnen in Apeldoorn zijn bewakingsbeelden waarop een verdachte te zien is die geld opneemt.

Signalement

- Blanke tot licht getinte man

- Normaal postuur

- 1.85-1.90 m lang

- Kort kapsel

- Donkere jas met opstaande kraag, capuchon en logo op de linker bovenarm

- Zwarte broek met witte verticale streep van knie tot heup

- Opvallende zwart/witte sneakers met witte veters en witte zoolrand

- Zwart petje met wit logo midden op de klep

Wie kent deze pinner?

Enschede – 15-jarige jongen beroofd van telefoon

Op woensdag 12 februari is een 15-jarige jongen het slachtoffer geworden van een straatroof. Hij fietste aan de Oostervelderblokweg in Enschede toen hij door een jonge man werd aangesproken. Hij wilde de telefoon van het slachtoffer lenen om een telefoontje te plegen. Maar in plaats van te bellen, ging hij er met de telefoon vandoor en bedreigde daarbij ook het slachtoffer.

De verdachte is een jongeman van ongeveer 17-19 jaar, hij was ongeveer 1.75 lang. Hij had een zwart petje op, droeg donkere kleding en had een zwart/grijze tas van het merk Louis Vuitton bij zich.

Bent of kent u deze jongeman? Neem dan contact op met Politie Enschede.