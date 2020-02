Stikstofcrisis kost banen bij buitenlandse bedrijfsvestigingen in Overijssel

Investeringsmaatschappij Oost NL schat dat in Overijssel zo'n vierhonderd arbeidsplaatsen ontstaan door bedrijfsvesting en -uitbreiding. Dat had twintig procent hoger kunnen zijn zonder de stikstofcrisis, die buitenlandse bedrijven afschrikt.

Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland, investeert in de regionale economie en 'lokt' buitenlandse bedrijven naar Gelderland en Overijssel. De balans over 2019 is dat buitenlandse bedrijven hebben toegezegd voor 290 miljoen euro in Oost-Nederland te gaan investeren. Dat levert de komende drie jaar duizend banen op, waarvan dus vierhonderd in Overijssel.

Bedrijven uit VS belangrijkste investeerder

Deze bedrijven zijn actief in de sectoren agrifood, hightech, gezondheid, energie en logistiek. De Verenigde Staten is verreweg de belangrijkste buitenlandse investeerder in Oost-Nederland. Ook Duitsland, België en Canada waren in 2019 serieuze investeerders in de regio.

Verder investeerden bedrijven uit IJsland, Turkije, Egypte, Zuid-Afrika, China, Maleisië, Zuid Korea, Taiwan, Singapore en Brazilië. Ook waren er Nederlandse bedrijven van buiten onze regio die zich in Oost-Nederland hebben gevestigd.



Stikstofcrisis kost banen

Fons de Zeeuw, manager International van Oost NL is tevreden. "We zijn trots op dit resultaat, maar zonder de stikstofperikelen was het resultaat nog wat hoger uitgevallen. Vooral buitenlandse bedrijven in de zuivelsector verwachten een sanering in die sector en willen er daarom niet in investeren."

Daarnaast is De Zeeuw blij met de soort banen die hier worden gecreëerd. "Ongeveer veertig procent van de nieuwe banen zijn Research & Development (R&D) gerelateerde jobs. Dat loopt in de pas met onze profilering van Oost-Nederland in het buitenland als een kennisintensieve, innovatieve regio."



Miljoeneninvestering Oost NL

Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL, ziet een goede samenwerking tussen de acquisitieactiviteiten van Oost NL en de andere activiteiten. "In aanvulling op deze mooie resultaten, heeft Oost NL in 2019 ook bijgedragen aan de realisatie van ruim zeventig miljoen euro aan R&D-investeringen in de regio. We hebben bovendien 34 miljoen euro geïnvesteerd in bedrijven in onze regio en daardoor 300 miljoen euro aan additionele investeringen in die bedrijven uitgelokt door andere investeerders."



‘Invest in Holland’; landelijk 14000 banen

‘Invest in Holland’ is het samenwerkingsverband waarin de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) samen met Oost NL en andere regionale partners op nationaal niveau buitenlandse bedrijven aantrekt.

In 2019 kozen 397 internationale ondernemingen met hulp van het Invest in Holland-netwerk voor Nederland. Deze bedrijven verwachten in de eerste drie jaar ruim 14.000 directe banen te creëren en 4,3 miljard euro aan bedrijfsinvesteringen. Een record, deze cijfers waren nog nooit zo hoog. De Brexit is een belangrijke pijler in de jaarresultaten van de NFIA en haar regionale partners.