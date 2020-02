Inwoners Dalfsen hebben het vaakst motorrijbewijs

Inwoners van Dalfsen hebben het vaakst een motorrijbewijs. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Per duizend inwoners zijn er in Dalfsen 188 personen die een motor mogen besturen.

Na Dalfsen volgen Bronckhorst en De Wolden, met beiden 178 personen per duizend inwoners met een motorrijbewijs. In Overijssel staan Staphorst (155) en Ommen (153) op plek twee en drie. Enschede is (89) is de Overijsselse hekkensluiter.

In algemene zin valt op dat de meeste Nederlanders met een rijbewijs voor de motor tussen de 50 en 65 jaar zijn. Sinds 2014 is het aantal mensen in deze leeftijdsgroep met vijftien procent gegroeid. In totaal zijn er in Nederland bijna 680 duizend motorenb