Raad van State keurt winning uit vier bestaande gasvelden Hardenberg tot 2033 goed

Met het overzicht wordt de bouwkundige staat van die gebouwen beoordeeld en vastgelegd. Deze zogeheten nulmeting is van belang, want als in de toekomst schade ontstaat aan die gebouwen, kan makkelijker worden beoordeeld of de gaswinning daarvan de oorzaak is.

Minister Wiebes van Economische Zaken had de NAM ook zo’n gebouwenonderzoek voorgeschreven, maar volgens de Raad is die te vrijblijvend.

Gasproducenten als de NAM en Vermilion zitten niet te springen om zo’n onderzoek, omdat het hen veel geld kost. De gemeente Hardenberg en andere gemeenten vinden zo’n onderzoek heel belangrijk. Ze willen voorkomen dat er, net als bij de Groningse gasvelden, discussie ontstaat over de oorzaak van schade aan gebouwen.



Winningsplan verder goedgekeurd

De Raad van State verwierp overigens wel de andere bezwaren die de gemeente Hardenberg aanvoerde tegen het nieuwe winningsplan. De gaswinning bij vier bestaande gasvelden mag worden verlengd tot 2033. Het gaat om de velden Hardenberg, Hardenberg-Oost, Den Velde Limburg en Den Velde Zechstein. De NAM mag ook nog enkele nieuwe putten slaan als dat nodig is.



De advocaat van de gemeente stelde dat Hardenberg net als minister Wiebes juist van het gasgebruik af wil en andere energiebronnen stimuleert. Dat gaat moeilijk samen met de langdurige gaswinning die minister Wiebes nu bij Hardenberg toelaat. Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer in 2018 ook beloofd dat de gaswinning in Nederland zal worden afgebouwd.



Volgens de Raad heeft Wiebes die belofte niet gebroken. Met het stoppen van de gaswinning bij Groningen is er voorlopig nog steeds een flinke behoefte aan gas. Die wordt nu vooral met de productie van kleinere gasvelden opgelost. "Zolang er in de tussentijd nog aardgas nodig is, wil de minister de winning voortzetten waar dat veilig en verantwoord kan", zegt de Raad. En daar stemt het mee in. De Raad vindt het ook niet nodig dat er extra meetstations komen om bodembewegingen sneller te constateren.



Schaderegeling

De gemeente eiste ook een onafhankelijke schaderegeling voordat de gaswinning verder gaat. Volgens de Raad staat dit los van het winningsplan. Dat zal apart geregeld moeten worden. De gasproducenten in Nederland zijn wel wettelijk aansprakelijk voor schade die de gaswinning veroorzaakt.