Robin Pröpper ondergaat kijkoperatie aan knie: "Speel al een tijdje met klachten"

"Eigenlijk speel ik al een tijdje met klachten", legt Pröpper uit. Het vorige seizoen moest hij bijna in zijn geheel aan zich voorbij laten gaan nadat de mandekker op 16 september 2018 tegen SC Heerenveen zijn kruisband afscheurde. "Het is dezelfde knie van de gescheurde kruisband, maar verschillende scans hebben aangetoond dat die band gewoon goed is. De knie wordt echter regelmatig dik, en dat kan ook zomaar weer over zijn of de kop opsteken."

Schorsing

Dat Pröpper vrijdag tegen VVV-Venlo zijn vijfde prent van het seizoen pakte en daardoor automatisch geschorst is voor het duel met Ajax, kwam niet slecht uit. "Om van alle onzekerheid af te zijn en om de knie schoon te maken wordt er nu in de knie gekeken. Mede vanwege mijn schorsing was dit wel een geschikt moment. Hopelijk valt het mee en kan ik over enkele weken weer op het veld staan", aldus Pröpper.