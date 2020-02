Overleden miss Lotte van der Zee heeft nu haar eigen gedenkteken op Oostenrijkse berg

Al vanaf dat ze kleuter was, ging Lotte samen met haar ouders ieder jaar naar Westendorf. Tijdens een skivakantie exact een jaar geleden werd ze een dag voor haar twintigste verjaardag onwel en raakte in coma, waarna ze later in een ziekenhuis in München overleed.

Uit het voorlopige autopsierapport blijkt dat ze vermoedelijk is overleden aan het zogeheten Brugada-syndroom: een aandoening die de 'elektrische activiteit' van het hart verstoort, waardoor ritmestoornissen kunnen optreden.

Kamer 01

Berg en Eugeniek van der Zee, ouders van Lotte, hebben er bewust voor gekozen om dit jaar wintersport te vieren in het hotel, waar ze altijd met Lotte logeerden. Dat deden ze zelfs in kamer 01, de plek waar Lotte onwel werd.

Deze wintersport werd aangegrepen om een gedenksteen voor Lotte neer te leggen, voorzien van haar geboorte- en sterfdatum. Behalve op de berg werd ook in het kapelletje een gedenksteen neergelegd.

De gedenksteen voor Lotte die op een Oostenrijkse berg is neergelegd (Foto: Eigen foto)

Medisch dossier

Op hun doorreis naar het Oostenrijkse ski-oord hebben de ouders een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in München, waar Lotte vorig jaar was opgenomen. Er zou namelijk wellicht toch nog meer nieuws over de doodsoorzaak zijn. Want hoewel de artsen er vooralsnog van uitgaan dat Lotte is bezweken aan het Brugada-syndroom, is het onderzoek naar haar overlijden nog niet gestopt.

Het bezoekje was echter tevergeefs. "We kregen te horen dat we het autopsierapport niet in mochten zien. Dat mag alleen in het bijzijn van een advocaat. Een flinke domper", aldus moeder Eugeniek.