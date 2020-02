Demonstreren met woonwagens op het parkeerterrein bij de WRZV hallen in Zwolle

Woordvoerder Andries Schäfer van de woonwagenbewoners zegt dat te hebben gemeld aan de gemeente en de politie. Hij maakt daarbij gebruik van het recht om te demonstreren. Dat kan volgens hem zolang er geen overeenstemming is met de gemeente over nieuwe standplaatsen.

Tien woonwagens

De komende dagen zullen er zo'n tien woonwagens op het parkeerterrein worden geplaatst. Er is één groot verschil met de vorige locatie. De woonwagens op de nieuwe demonstratieplek mogen niet worden bewoond. Er mag ook niet worden overnacht. Gebeurt dat wel, dan kan de gemeente direct handhaven, zo verwacht Schäfer.

Honderd standplaatsen

Al ruim een jaar voeren de woonwagenbewoners in Zwolle actie voor meer standplaatsen. Jarenlang is er nooit een uitbreiding geweest, terwijl de vraag naar woonwagens en standplaatsen juist wel is toegenomen. Er zijn in Zwolle op korte termijn minstens honderd nodig. Dat zal ook de inzet zijn van de demonstratie.

Niet betrokken

De contacten met de gemeente waren het afgelopen jaar goed, maar best pittig zo laat Schäfer weten. Hij maakt er vooral en punt van dat woonwagenbewoners niet betrokken waren bij een onderzoek over de behoefte naar nieuwe standplaatsen. Dat onderzoek moet opnieuw worden uitgevoerd in samenspraak met de woonwagenbewoners. Tot die tijd blijven de woonwagenbewoners demonstreren.

Overlast

De woonwagens kunnen tot last zijn voor mensen die op zondag de kerkdienst bezoeken in de WRZV hallen. Het gaat om diensten van de Vrije Evangelisatie Zwolle die al jaren gebruik maakt van de hallen. Het parkeerterrein voor het gebouw staat op zondag vaak helemaal vol. Schäfer gaat daarover met de betrokkenen in gesprek.