WK telefoonboek-biljart: de cup blijft eindelijk in Genemuiden

De regels zijn simpel. Met de witte bal dien je de rode te raken. Echter, in het midden van het biljart zijn twee telefoonboeken neergelegd als obstakels. Mis je de rode bal drie keer, dan ben je af.

Fanatisme

De sfeer is gemoedelijk in 'De Rank'. Deelnemers wachten met een biertje in de hand op hun beurt. Bij een enkeling fonkelt het fanatisme in de ogen, zij behoren tot de tien procent die écht willen winnen.

Internationaal

De meeste deelnemers komen uit Genemuiden zelf, maar er is ook zeker belangstelling uit het buitenland. Zo zijn er inschrijvingen uit Duitsland, België, Oekraïne en Zuid Afrika. Volgens een deelnemende Duitser is de sport groeiend aan populariteit in zijn land. Hij roemt de Genemuider specialisten om hun deskundigheid en drukt zichzelf in de underdog-rol.

Na urenlange voorrondes, start begin van de avond dan de zinderende finale. Tot nu toe ging er altijd iemand van buiten Genemuiden met de winst vandoor. Maar nu blijft de beker eindelijk in Genemuiden. Plaatselijk biljart-voorzitter Van den Berg neemt de cup mee naar huis.