Assistent-bondscoach Arjan Veurink blijft OranjeLeeuwinnen trouw

"Ik ben eerst en vooral heel trots dat ik ook de komende jaren in deze rol deel uitmaak van de geweldige ontwikkeling die het vrouwenvoetbal in Nederland beleeft. De klik en de samenwerking met Sarina én de spelersgroep is natuurlijk essentieel, en dat zit goed", vertelt een dolgelukkige Veurink.

"Veel moois meegemaakt"

Met Veurink pakten de voetbalvrouwen in 2017 de Europese titel en afgelopen zomer werden ze in Frankrijk vice-wereldkampioen. "Verder hebben we als team en staf al veel moois meegemaakt en bereikt, maar onze ambities zijn groot en onze jacht gaat door. Wat voor mij ook belangrijk is, is dat ik naast mijn rol bij het team, van de KNVB ook de ruimte krijg om me persoonlijk verder te ontwikkelen in alle facetten die bij het trainerschap horen", laat een dolgelukkige Veurink weten.

Sarina Wiegman

Ook Wiegman is in haar nopjes met de contractverlenging van haar assistent. "Ik wilde Arjan er heel graag bij houden en ik ben dus ook blij dat het rond is. Wij vullen elkaar op alle fronten heel goed aan, zowel binnen als buiten het veld. Plus - het grote publiek realiseert zich dat niet altijd - Arjan is met al zijn ervaring en achtergrond uitgegroeid tot een echte specialist in de top en de breedte van het vrouwenvoetbal. Daarmee is zijn meerwaarde groter dan ‘slechts’ zijn rol als assistent", vult zij tot slot aan.

Eerder was Veurink hoofdcoach bij FC Twente Vrouwen. Met dit team werd hij viermaal landskampioen, veroverde hij eenmaal de KNVB Beker en was hij actief in de UEFA Women’s Champions League.