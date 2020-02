Politie staakt onderzoek naar autopyromaan van Haaksbergen

Het onderzoek naar de autobranden, vorig jaar september in Haaksbergen, is gestaakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Er zijn volgens de politie geen aanknopingspunten meer om te onderzoeken. De dader is niet gevonden.

De bewoners van de Werfheegde, de Pastoor Wienholtsstraat en de Eibergsestraat werden donderdagavond 5 september 2019 opgeschrikt door een aantal autobranden. Vijf auto's werden in brand gestoken, zeven auto's raakten beschadigd door de vlammen.

Groot onderzoek

De politie startte onmiddellijk een groot onderzoek. Exact een week later vond een zoektocht naar getuigen plaats. Tussen elf en twaalf uur 's avonds sprak de politie mensen op straat aan met de vraag of ze een week eerder iets hadden gezien of gehoord. De zoektocht leidde niet tot de gouden tip.

De eerste autobrand brak uit bij een uitvaartcentrum aan de Werfheegde. Het is dan tussen elf en twaalf uur 's avonds. De onbekende dader zette een afvalcontainer vol plastic tegen de auto en stak de container in brand. Het vuur sloeg over naar de auto. Bij het uitvaartcentrum stonden ook andere auto's, die door het vuur beschadigd raakten. De dader ging daarna door naar de Pastoor Wienholtstraat, waar drie auto's in vlammen opgingen. Ook hier gebruikte hij afvalcontainers met plastic die in de straat stonden als 'aanmaakblokjes'. De laatste auto die in brand werd gestoken stond op de oprit van een woning aan de Eibergsestraat. Ook hier maakte de brandstichter gebruik van een afvalcontainer met plastic.



De gevolgen van de brandende auto's in de straten zijn groot. Schuttingen, bomen en struiken, de gevels van woningen en lantaarnpalen raakten beschadigd. Behalve materiële schade, zorgen de branden ook voor een onveilig gevoel bij de slachtoffers. Een aantal slachtoffers slaapt in de weken na de branden slecht. Zelfs nu zijn er slachtoffers die de branden maar moeilijk van zich af kunnen zetten.

Onder de Loep

Twee weken na de autobranden besteedde het RTV Oost opsporingsprogramma Onder de Loep er aandacht aan. De politie meldde in de uitzending dat de brandstichter vermoedelijke willekeurig auto's in brand had gestoken. "Wat opviel was dat er telkens containers waren gebruikt om de auto's in brand te steken", zei politiewoordvoerder Chantal Westerhoff in Onder de Loep. "Die containers stonden aan de straat om de volgende dag geleegd te worden."

Bewakingsbeelden

Drie weken na de autobranden gaf de politie bewakingsbeelden vrij van de eerste van vijf autobranden. De beelden werden in de openbaarheid gebracht in de hoop op herkenning en om mogelijk belangrijke getuigen te vinden. De bewakingsbeelden kwamen van het uitvaartcentrum aan de Werfheegde. Op deze beelden is de vermoedelijke brandstichter te zien.

Het onderzoek naar de brandstichting ligt volgens één van de slachtoffers al enkele weken stil. Hij is daar teleurgesteld over. De politie bevestigt dat er inderdaad niet langer actief gezocht wordt naar de dader vanwege het ontbreken van nieuwe aanknopingspunten. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie heeft nieuwe informatie nodig.