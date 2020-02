De Stikstof Podcast is er!

Stikstof is niet meer weg te denken uit het nieuws. Boze boeren en bouwers trekken naar Den Haag om te demonstreren, er is kritiek op de metingen van het RIVM en de snelheid gaat omlaag. Maar waar gaat het eigenlijk over? RTV Oost presenteert ‘De Stikstof Podcast’ waarin Tim en Elisabeth het uitzoeken, zodat jij de stikstofcrisis begrijpt.

Aan de hand van uitspraken wordt er elke aflevering ingegaan op een ander thema. In de eerste aflevering wordt gekeken naar een uitspraak van Thierry Baudet, politiek leider van Forum voor Democatie: "Stikstof is gewoon voedingsstof voor planten. Het is heel goed dat het er is. Hoe meer hoe beter.”

Luister naar de ‘De Stikstof Podcast’ via iTunes, Spotify of Stitcher. Of ga naar www.rtvoost.nl/podcast. Je kunt je gratis abonneren op De Stikstof Podcast, zo lees je wanneer er een nieuwe aflevering is.