In Wijzen Uit het Oosten gaat Job Ravelli in gesprek met inspirerende en bijzondere mensen uit Overijssel. YouTubers, ondernemers en vele andere interessante figuren krijgen bezoek van hem. In deze aflevering spreekt Job met ondernemer en investeerder Frank Oonk.

Frank Oonk: "Ondernemen begint niet bij een goed idee, maar bij een goede deal".

Frank is in 2012 gestart met zijn bedrijf RECNATION, waarmee hij onder andere werkt met kunstmatige intelligentie, machine learning, blockchain en conversational interfaces. In 2016 verkoopt hij dochteronderneming RECOGNIZE aan VolkerWessels Telecom, maar tussendoor weet hij zijn bedrijf op het nippertje van de ondergang te redden. Inmiddels heeft hij zijn leven zo ingericht dat hij naar eigen zeggen maar 4 uur per week werkt en de rest van de tijd doet wat hij leuk vindt. Naast zijn eigen bedrijf investeert hij ook nog in verschillende start-ups.

Frank vertelt in de Podcast over hoe hij zijn eerste kapitaal heeft vergaard terwijl hij nog op de middelbare school zat, hoe hij zijn bedrijf heeft gered van een faillissement, hoe het kan dat hij nu maar 4 uur per week werkt, gouden tips, (bijna) fatale fouten en het hebben van een geautomatiseerd huis.