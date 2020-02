Curator vordert half miljoen euro van directeuren failliete kunststof-kozijnenhandel

De twee directeuren van de failliete kunststof-kozijnenhandel Pro Tech uit Hengelo zijn door de curator voor de rechter gedaagd. Het duo zou naast Pro Tech een compleet 'spookbedrijf' hebben opgezet om zo inkomsten buiten zicht van de fiscus te houden. Het bedrijf liet een stroom van gedupeerde klanten achter, die voor 75.000 euro het schip in gingen. De curator is nu voor de rechtbank in Almelo een civiele procedure begonnen, waarin hij het duo persoonlijk aanstelt en ruim een half miljoen euro op ze terugvordert.

Eerder al berichtte RTV Oost over de opmerkelijke achtergronden rond het faillissement van Pro Tech, dat vorig voorjaar op de fles ging. Uit onderzoek door de curator bleek dat de twee directeuren een 'spookbedrijf' hadden opgezet. Een constructie die curator Arco Blankestijn in de kwart eeuw dat hij in het vak zit nog niet eerder was tegengekomen. Gedurende zijn onderzoek naar het bankroet liet de curator onder meer een van de directeuren door de politie in gijzeling nemen.

Particulieren gedupeerd

Pro Tech werd destijds gerund door de twee directeuren, die meerdere colporteurs in dienst hadden. Zij trokken door het hele land om particuliere huizenbezitters zover te krijgen dat ze hun kozijnen door kunststof exemplaren lieten vervangen. De klanten werden daarbij over de streep getrokken door te schermen met subsidieregelingen. Daardoor konden ze onder gunstige omstandigheden geld lenen via een door de overheid in het leven geroepen stichting.

Na het faillissement bleven de gedupeerden achter met een forse schadepost, die per huishouden vaak in de duizenden euro's liep.

Boekhouding gewist

Gedurende het onderzoek door de curator bleek onder meer dat de bedrijfscomputers met daarop de boekhouding - van het programma Moneybird - waren gewist. De curator zag echter toch kans de administratie weer boven water te halen.

Vervolgens werd duidelijk dat Pro Tech alleen nog maar op papier bestond: er hadden geen bedrijfsactiviteiten meer plaats, waardoor ook de inkomsten wegvielen. De facturen werden echter verstuurd door het 'spookbedrijf' Professional Technicians, waardoor hier het geld binnenkwam. Omdat Pro Tech intussen wel volop kosten maakte maar geen inkomsten meer had, ging het failliet.

Gerechtelijke procedure

De curator is recent een gerechtelijke procedure tegen de twee directeuren begonnen. Daaruit blijkt dat hij het duo aansprakelijk stelt voor het schadebedrag dat ze met hun faillissement hebben veroorzaakt. De curator heeft die becijferd op ruim 430.000 euro. Daar komt de schade van de schuldeisers bovenop: ruim 85.000 euro.

In zijn civiele procedure stelt Blankestijn dat de twee directieleden zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een onrechtmatige daad en bedrieglijke bankbreuk. Vooruitlopend op zijn procedure had de curator beslag laten leggen op zowel persoonlijke eigendommen van de directeuren als hun bankrekeningen.

Vader als stroman

Een van de directeuren had zijn vader als stroman naar voren geschoven: 'senior' leidde op papier de onderneming, maar in werkelijkheid was het junior die achter de schermen aan de touwtjes trok. Toen de directeur in gijzeling werd genomen, biechtte hij echter het hele verhaal op.