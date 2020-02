Beelden van ramkraak bij telefoonwinkel in Losser

Eerst zijn twee mannen te zien in de nacht van zondag 19 op maandag 20 januari. Rond vier uur die nacht schijnt een gezette man met een zaklamp naar binnen. Bij hem staat een man die in het zwart is gekleed. Hij heeft uiteindelijk iets in zijn hand, waarmee hij tegen de glazen toegangsdeur slaat. Maar de deur blijft intact.

De twee mannen voor het pand van Setso in Losser (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Een dag later zijn de mannen terug. Kort na twee uur die nacht rijdt een grijze auto op de stoep voor de winkel. De man in het zwart gekleed stapt uit en de bestuurder van de auto rijdt achteruit tegen de glazen deuren aan, die daarop in duizenden stukken verpulveren. Tekst gaat verder onder de video Het luid loeiende alarm schrikt de man die naar binnen rent niet af. Hij pakt snel zes telefoons en een iPad. De bestuurder van de auto is dan via de Brinkstraat naar de Schuurkerstraat gereden. Daar wacht hij op een parkeerplaats, tot zijn handlanger terug is. Samen rijden ze weg via de Kloosterstraat. Smartphones en iPad Uit de winkel hebben ze vijf smartphones van Samsung gestolen, een iPhone 8 en een zwarte iPad. Volgens de politie gaat het om de Samsung-modellen A10, A20, A40, A50 en A70.