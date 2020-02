Jongen uit Zwolle gedupeerd door bankpasfraude, rekening gebruikt door criminelen

De bankpas van een jongen uit Zwolle is misbruikt door criminelen. Nadat de jongen begin oktober zijn bankpas kwijtraakte, is de pas gebruikt om fraude mee te plegen.

Er worden vanaf begin oktober ineens vreemde bedragen op zijn rekening bijgeschreven en daarna ook meteen weer van de rekening afgehaald.

Niet traceerbaar

Bij de pas van de jongen, die mogelijk verloren of gestolen is, zat de pincode. Pas later merkt het slachtoffer dat zijn rekening is misbruikt door een fraudeur. Daarbij wordt er zogenaamd iets te koop aangeboden op internet, de koper maakt geld over naar de rekening van het slachtoffer, de verkoper levert niets en haalt het geld van de rekening. Het is zo niet te traceren waar het geld uiteindelijk terecht komt.

Er blijkt door de fraudeur op 3 oktober om 8.40 uur in Apeldoorn gepind te zijn. Rond 10.00 uur wordt er ook meerdere keren gebruik gemaakt van de pinpas in Amersfoort. Van het pinnen in Apeldoorn zijn bewakingsbeelden waarop een verdachte te zien is die geld opneemt. Wie kent deze pinner?

