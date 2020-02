Wanneperveen is massaal tegen aanleg zonnepark: "We koesteren ons mooie landschap"

De bijeenkomst in Wanneperveen is belegd door PowerField. Doel is om de plannen toe te lichten en de mening van omwonenden te peilen. De directeur van PowerField, Henk Bleker, benadrukt dat er nog helemaal niets vast ligt, en er ook politiek nog helemaal niets is besloten.

Natura 2000

PowerField heeft zijn oog laten vallen op een paar weilanden van een boer die wil stoppen. Het gebied is tientallen hectare groot en ligt tussen de Veneweg en Giethoorn Zuid, ter hoogte van de Brugjesgracht. Eromheen is allemaal Natura 2000 gebied. Dwars er doorheen loopt de toeristische fietsroute naar Giethoorn.

PowerField gaat niet het hele plangebied vol zetten. Zonnepark 'Brugjesgracht' moet zo goed mogelijk worden ingepast in het landschap.Er komen ruime bufferzones tussen de bewoners van de Veneweg aan de ene kant en de natuur aan de andere kant.

"Jan met de korte naam"

Veel inwoners betwijfelen of er wel serieus naar hun bezwaren geluisterd wordt. Maar Bleker stelt dat de bijeenkomst juist heel zinvol is en hij graag alle meningen wil horen: "We zijn hier nu, en dat doen we omdat we uw mening serieus nemen. Dit doen we niet voor Jan met de korte naam".

De inwoners krijgen allerlei voorbeelden over bufferzones en nieuwe natuur die wordt aangelegd om de zonnepanelen straks uit het zicht te houden. Maar dat schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat: "Het landschap dat we nu hebben heeft geen buffer nodig, het is al mooi, en dat koesteren we met elkaar. Dat haal je voorgoed weg, en dat willen wij niet".

"Cadeautjes"

Grote vraag voor een aantal bezoekers is ook: "Jullie verdienen hieraan, maar wat levert het óns op?" PowerField legt uit dat omwonenden altijd compensatie krijgen. Hoe dat gebeurt kan het dorp zelf bepalen. Van het verduurzamen van de sportvelden tot een warmtepomp voor het buurthuis, betaald door PowerField.

Berthil Weimen uit Wanneperveen lacht schamper om die regeling: "Een moderne vorm van omkoping noem ik dit. Het slaat nergens op, voor een paar cadeautjes verkwansel je de natuur". Met een groot aantal medebewoners is hij strijdlustig: "We gaan door tot het gaatje, dit laten we niet gebeuren".

jullie verkwanselen de natuur inwoner Berthil Weimen

Giethoorn

Niet alleen inwoners van Wanneperveen zijn er bij, er is ook een hele groep uit Giethoorn-Zuid op de avond afgekomen. Ze waren niet uitgenodigd maar kwamen er via Social Media achter dat het zonnepark achter hun huizen komt te liggen.

"Ze waren ons vergeten", zegt één van de Gietersen, "terwijl ze toch zo op de kaart kunnen zien dat wij rechtstreeks uitkijken op het toekomstige zonnepark." PowerField belooft hen de volgende keer wél uit te nodigen.

Leerzame avond

Dit is voor PowerField de eerste kennismaking met Wanneperveen. "Een leerzame bijeenkomst", zegt Bleker: "We hebben iedereen de ruimte gegeven om te zeggen wat ze denken. Dat mensen op zo'n eerste avond stevig van leer trekken is juist goed".

Als het aan Bleker en zijn collega's ligt komen ze binnenkort terug met plannen die wat meer zijn uitgewerkt: "Er zitten wel wat haken en ogen aan die locatie waar we rekening mee gaan houden, die hebben de mensen duidelijk benoemd. Die knelpunten gaan we mee aan de slag".

"We komen terug"

Bleker verwacht nog minstens vier of vijf keer terug te komen in Wanneperveen voordat de plannen zover zijn dat er een vergunning aangevraagd kan worden bij de gemeente. Dat kan nog wel negen maanden duren, denkt hij. "Negen maanden?" reageert een bezoeker: "Het is sneu maar dat wordt dan wel een doodgeboren kindje".