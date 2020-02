Slagharen-directeur blikt vooruit op het nieuwe pretparkseizoen: 'De pony's komen niet terug'

Hij is nog maar vijf maanden in dienst als de directeur van het Attractie- & Vakantiepark Slagharen. De 39-jarige Dave Storm staat aan de vooravond van het nieuwe seizoen 2020. Er is het afgelopen jaar veel aan vernieuwing gedaan. De jarenlange historie is zichtbaar bewaard gebleven maar de pony’s komen, als het aan Storm ligt, niet meer terug op het park.

Sinds de zestiger jaren graasden er pony’s in het park. Als je een vakantiehuisje huurde, kreeg je er een pony bij. "Binnen de toekomstvisie van Slagharen past het inzetten van een pony niet meer en hier hebben wij bewust afscheid van genomen en hier zullen wij dan ook niet meer naar teruggrijpen", legt Storm uit.

Het park staat met een miljoen bezoekers inmiddels in de top drie meest populaire attractieparken van Nederland. Alleen De Efteling (5,2 miljoen) en Duinrell (1,4 miljoen) scoren beter.

Tijdens het hoogseizoen werken er zo’n vierhonderd medewerkers bij Attractiepark Slagharen.



Undercover in Slagharen

Voordat Storm directeur werd, is hij een dagje undercover op bezoek gegaan bij het attractiepark in Slagharen. "Mijn partner en ik passen als stel zonder kinderen niet helemaal in de doelgroep. Daarom hebben we onze neefjes (zes en acht jaar oud) als 'testkinderen' meegenomen."

"Volledig anoniem kon ik zo zien of dit de werkplek voor mij was én mijn neefjes vertelden mij haarfijn wat ik kon verbeteren", vertelt hij lachend.

Meer interactie

Storm wil meer interactie op het park. "Het idee van 'Stuif es in' spreekt mij hierin aan waarbij we de kinderen veel meer betrekken bij onder andere de shows. Van passief kijken, naar actief meedoen."

Investeren

Er wordt de komende maanden flink geïnvesteerd in het park. Honderd vakantiehuizen worden aangepakt en krijgen zo een nieuw uiterlijk. Daarnaast wordt ook het sanitair onder handen genomen. Dat wordt grotendeels vernieuwd en Storm belooft dat de toiletten vaker worden schoongemaakt.

Ook worden er bij de topattracties speciale schaduwdoeken als overkapping bevestigd zodat de kinderen niet in de volle zon staan te wachten.

Rookbeleid aangescherpt

Net als in de rest van Nederland zal ook het attractiepark een strenger rookverbod invoeren. "Met ingang van het nieuwe seizoen mag er op het park alleen nog op de drie speciale plekken worden gerookt, maar ik verwacht dat we in de toekomst de sigaret helemaal in de ban zullen doen."