Gemeente Hellendoorn geeft buurtbewoners de schuld en wil door vuurwerk beschadigde speeltuin niet herstellen

Tot juni dit jaar wordt er in ieder geval niets hersteld door de gemeente Hellendoorn. Er staan nu grote hekken om de speeltuin. De gemeente gaat in verband met de bezuinigingen de helft van de speeltuinen in de gemeente sluiten. Welke dat zijn wordt in juni duidelijk.

Tot die tijd wil de gemeente dus niets herstellen aan de speeltuin in de kinderrijke Kruidenwijk in Nijverdal. De buurt stelt dat het niets kon doen tegen de vuurwerkoverlast. "Wij zijn tijdens de jaarwisseling verschillende keren naar buiten geweest om de jongeren te waarschuwen, maar dat hielp natuurlijk niet. Bovendien zijn het tegenwoordig zulke harde knallen dat je er bang van wordt", zegt buurtbewoner Marlies Hofman.

Speeltuin in Nijverdal nog steeds dicht door vuurwerkschade (Foto: Kevin Drieze / RTV Oost)

Excuses

De gemeente heeft inmiddels excuses aangeboden aan de buurt vanwege de beschuldiging. Ook hebben ze tips gegeven zodat de buurt zelf herstelwerkzaamheden kan uitvoeren.

Maar daar begint de buurt niet aan."De gemeente heeft beloofd om met een oplossing te komen. En we gaan niet zelf de speeltuin herstellen. Stel dat er iets gebeurt, wie is er dan verantwoordelijk?", zegt buurtbewoner Thirza Schoonderwoert.

Vragen aan college

Ook oppositiepartij Lokaal Hellendoorn heeft vragen gesteld aan het college. Zij zijn tegen de sluiting van de speelplaatsen. "Maar de sluiting maakt deel uit van het hele pakket aan bezuinigingsmaatregelen die de gemeente Hellendoorn moet uitvoeren. Wij hebben hier overigens tegen gestemd", zegt Thea ten Have, fractievoorzitter van Lokaal Hellendoorn.

"Wij willen graag weten of de gemeente met de omwonenden van de speeltuinen in gesprek gaat en of er nog meer speeltuinen dicht zijn in afwachting van nadere besluitvorming", zegt Ten Have.

Vrienden maken

"Het is zo zonde dat de speeltuin dicht is, of misschien zelfs helemaal moet verdwijnen", zegt Marlies Hofman. Zij woont al heel lang in de wijk. "Vaak spelen er tientallen kinderen in de speeltuin. Dat is zo gezellig voor de kinderen. Ze maken daar vrienden en zijn lekker buiten. Het kan toch niet zo zijn dat dat straks niet meer kan?", zegt Hofman.

De kinderen in de buurt hebben sowieso tot juni geen speeltuin. Maar wat er daarna gebeurt is nog onduidelijk. "Wat er ook gebeurt. We willen koste wat het kost de speeltuin behouden", aldus Schoonderwoert.

In deze speeltuin mag niet gespeeld worden (Foto: Kevin Drieze / RTV Oost)