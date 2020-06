Regio Twente hengelt Special Olympics 2022 binnen: 'We zijn ontzettend blij!'

De regio Twente was nog de enige overgebleven kandidaat voor het gastheerschap van de editie over twee jaar, nadat de regio Purmerend eerder al was afgevallen. Toch was het gastheerschap geen zekerheid. "Je weet nooit of je de eindstreep gehaald hebt als je er nog niet overheen bent. We hebben er met z'n allen hard voor gewerkt en nu worden we beloond", vervolgt Bruggink.

Bruggink vertelt waarom het belangrijk voor de regio is.

Belang voor de regio

Naast dat het binnenhalen van dit evenement de regio Twente weer even in de spotlights zet, wil Bruggink meer. "Wij denken dat het heel belangrijk voor de regio is dat het evenement hier gaat plaatsvinden. Naast dat de sporters het verdienen om volop aandacht te krijgen, willen we in Twente een beweging op gang krijgen dat reguliere sportverenigingen zich veel meer gaan openstellen voor sporters met een beperking."

"Daarnaast willen we alle faciliteiten die we hier hebben optimaal gericht op deze sporters krijgen. Het is geweldig om deze groep hier aan het sporten te krijgen."

Special Olympics Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen.

Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium. Een podium dat hen meer zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven en neemt hun geluksgraad toe.

2.500 sporters

Het evenement met zo'n 2.500 sporters met een beperking vindt 10 tot en met 12 juni 2022 plaats. Afgelopen weekend zou in Den Haag de editie van 2020 plaats hebben gevonden, maar die editie is verplaatst naar volgend jaar door het coronavirus.

Over twee jaar wordt de campus van de Universiteit Twente in Enschede een 'Olympisch dorp'. Daar zullen de sporters en de bijna duizend begeleiders tijdens het evenement verblijven. In elk van de veertien Twentse gemeenten vindt straks minimaal één sportevenement plaats, zoals in het FBK stadion, zwembad Het Ravijn en manage Vossenbos.

"Wij kijken vol vertrouwen uit naar Twente als organisator van de Nationale Spelen 2022", zegt Ruud Verbunt,

voorzitter van het bestuur van de landelijke organisatie. "De bidcommissie was enthousiast over de kwaliteit van het bidboek en

de creativiteit die daaruit sprak."

Bruggink legt uit wat we in 2022 kunnen verwachten.