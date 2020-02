Forse stijging in Zwartewaterland: anderhalf keer meer jongeren naar Halt gestuurd

In Zwartewaterland anderhalf keer meer jongeren naar Halt gestuurd (Foto: iStock / leolintang)

In de gemeente Zwartewaterland zijn het afgelopen jaar anderhalf keer meer jongeren naar bureau Halt gestuurd dan in 2018. Dat blijkt uit de jaarcijfers, die geanalyseerd zijn door LocalFocus.

Na Zwartewaterland was de stijging in Wierden (125 procent) en Losser (71 procent) het grootst. Grootste daler was Dalfsen, dat een krimp noteerde van 72 procent.

Olst-Wijhe

Jongeren in Olst-Wijhe werden procentueel gezien het vaakst naar bureau Halt gestuurd. Per duizend jongeren worden er 20,2 naar Halt gestuurd. In absolute aantallen is Zwolle met 135 jongeren koploper, voor Enschede (122) en Deventer (85).

In totaal werden in Nederland ruim zestienduizend minderjarigen naar Halt gestuurd. Dat is een stijging van elf procent.

Overtredingen

Het vaakst ziet Halt jongeren die iets hebben gestolen, gespijbeld of met een slok op overlast hebben veroorzaakt. Toch heeft de organisatie ook steeds vaker te maken met 'relatief zware' zaken, zoals sexting, 'eenvoudige' mishandeling (bijvoorbeeld slaan of schoppen) of diefstal met aanzienlijke schade.