Politie-actie na reeks geweldsincidenten: anoniem wapens inleveren in IJsselland

Het zogenoemde generaal pardon wordt gehouden in de elf gemeenten van de regio IJsselland. Het gaat niet alleen om vuurwapens, maar ook om ander wapentuig waaronder messen, boksbeugels en slag- en stootwapens.

Speciale kluizen

De wapens kunnen worden ingeleverd op de bureaus in Zwolle, Deventer, Steenwijk, Raalte, Kampen, Ommen en Hardenberg. Op de bureaus staan speciale kluizen klaar, waarin de wapens kunnen worden gedeponeerd. Gedurende de actieweek kunnen de eigenaren dit doen zonder het risico te lopen dat ze strafrechtelijk worden vervolgd wegens illegaal wapenbezit.

Vuurwapens

Voor vuurwapens geldt een andere aanpak. In die gevallen moeten de eigenaren vooraf met de politie telefonisch een afspraak maken.

Om de privacy van de eigenaar te beschermen, wordt het wapen thuis opgehaald door een agent in burger in een onherkenbaar voertuig. Vervolgens worden de persoonsgegevens van de eigenaar genoteerd. Waar bij steekwapens geen nader onderzoek volgt, wordt bij vuurwapens nagegaan of er een misdrijf mee is gepleegd.

"De eigenaar wordt in principe niet vervolgd wegens wapenbezit, tenzij uit onderzoek blijkt dat het wapen bij een misdrijf is gebruikt", aldus een politiewoordvoerster. "Als dat niet het geval is, volgt er geen boete of straf."

Geweldsincidenten

Reden voor de opmerkelijke actie is het aantal geweldsincidenten de afgelopen tijd in IJsselland. "We zien ook in IJsselland dat vuur- en steekwapens worden gebruikt op straat. Dat willen we niet. We willen een veilig en leefbaar district en wapens horen daar niet bij", aldus politiechef Ramon Arnhem.

Oproep

De districtschef zegt met de inleveractie te willen bereiken dat het geweld op straat wordt teruggedrongen. Daarbij wijst hij erop dat op meerdere plekken in ons land burgemeesters en politiechefs de laatste tijd hun zorgen hebben uitgesproken over het toenemende wapengebruik.

"Ook in Zwolle en op andere plekken in ons district zijn er incidenten geweest, waarbij vuur- en steekwapens op straat werden gebruikt", aldus de politiechef.

Hij wijst erop dat dergelijke voorvallen ten koste gaan van het veiligheidsgevoel van de burgers in IJsselland. "Daar kunnen we samen iets aan doen", aldus de politiechef over zijn oproep aan particulieren om het wapentuig in te leveren.