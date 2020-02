Mesdag Zuivelfonds: "Aandeel landbouw in stikstofneerslag is 25 procent"

"De commissie Remkes heeft niet gekeken waar stikstofneerslag in natuurgebieden vandaan komt, maar waar stikstofneerslag in het hele land vandaan komt. Maar 90% van Nederland is geen natuurgebied, dus daar zat de commissie-Remkes fout. Ook werden er oude cijfers gebruikt, toen de veestapel groter was."

"Zelfs als je alle stikstofuitstoters uit Nederland weghaalt, is de norm nog steeds niet te halen. De uitstoot per bedrijf, en helemaal per boerderij, is miniem. Ik mis dat in rapporten die tot nu toe gepubliceerd zijn", zegt onderzoeksleider Geesje Rotgers tijdens de presentatie van haar onderzoek in Den Haag.

Oude cijfers

"Er is door het RIVM en de commissie Remkes gerekend met 'oude' CBS-cijfers uit 2016 en 2017", vervolgt Jan Cees Vogelaar. "In 2018 waren er minder koeien en werd er ander voer gebruikt, maar dat is dus niet meegenomen. Volgens het RIVM is de landbouw voor 46% verantwoordelijk voor de neerslag van stikstof, maar volgens onze berekeningen is dat aandeel 25 procent."

"Iedereen kakelt maar wat om zich heen. We hadden geen stikstofcrisis, die is gecreëerd. Het komt door gebrek aan kennis bij ambtenaren en politieke partijen. Er werden volstrekt ridicule uitspraken gedaan."

Tijdens het onderzoek dat uitgevoerd is door het Mesdag Zuivelfonds werd samengewerkt met werknemers van het RIVM. "Ondanks dat we kritiek hebben op het RIVM, was er een goede samenwerking met de mensen op de werkvloer. In tegenstelling tot de mensen uit de directie."

Onduidelijkheid

Toch is er nog veel onduidelijk na de twee uur durende persconferentie. Er werd veel ingezoomd op details en dat was voor de 'leek' niet goed te volgen. "Het was een erg complex verhaal", zegt Trienke Elshof van LTO Noord. "Het belangrijkste wat wij eruit halen dat het aandeel van de landbouw in de stikstofneerslag veel lager is dan verwacht. Dat geeft andere inzichten maar het roept ook veel vragen op. Wat er nu met het huidige beleid moet gebeuren is onduidelijk, het is te vroeg om daar iets over te zeggen."

Herberekening

Het Mesdag Zuivelfonds herberekende de cijfers van het RIVM omdat veel boeren twijfelen aan de resultaten van het RIVM, waarin de landbouw voor 46 procent verantwoordelijk wordt gehouden voor de uitstoot van stikstof. Volgens Vogelaar ligt dit percentage dus rond de 25 procent.