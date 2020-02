Student Leon begint petitie voor meer 'vegan food' op UT Campus

Volgens Leon zijn veel studenten ontevreden over het aanbod van vegetarisch en veganistisch voedsel in de kantines. "De petitie kon vanaf dinsdag getekend worden en we zitten nu al op 450 ondertekenaars", zegt hij. "De UT heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, maar dat zie ik op dit gebied nog niet voldoende om mij heen."

Dierenleed en duurzaamheid

Een veganist is iemand die helemaal geen dierlijke producten eet of dierlijke diensten gebruikt. Dus geen vlees, vis, melkproducten en eieren.

"De reden voor mij om veganistisch te eten is omdat het produceren van dierlijk voedsel zoals melk, vlees en eieren slecht voor het klimaat is. En we kunnen er iets aan doen door met z'n allen veel meer plantaardig te eten", zegt Borgdorf. "Een tweede reden is vanwege het leed dat ik dieren wil besparen."

Veganistisch foodstation

In het TechMed Centre is onlangs een nieuwe kantine geopend met een volledig vegetarisch en veganistisch foodstation. "Maar we zien ook dat een grote meerderheid gewoon vleesgerechten wil", zegt account manager Dave Tabois van cateraar Appèl.

Volgens Leon is zo'n veganistisch foodstation nog niet genoeg. Hij wil dat in elke kantine een compleet aanbod van duurzaam voedsel komt. Bijvoorbeeld door in elke kantine iedere dag een vegetarisch en veganistisch menu aan te beiden, of door iedere week een complete vegan-dag te organiseren.

"Het blijkt uit het aantal ondertekenaars dat er zeker behoefte aan is, of dat het op zijn minst een onderzoek waard is", zegt de student. Dave Tablois van de catering wil graag in gesprek met Leon en kijken of er iets gedaan kan worden. "Maar onze filosofie is dat we vegetarisch of veganistisch eten niet willen opdringen, maar als een normaal verkrijgbaar product in de schappen zetten", zegt Tablois.

Petitie ondertekenen

Meer aanbod van vegetarisch en veganistisch eten helpt ook om andere studenten meer bewust te laten worden van het eten van duurzaam voedsel. De petitie is alleen te ondertekenen door studenten en medewerkers.

