Bart Gijsbertsen blijft schrijven over de Joodse wortels van het christelijk geloof

Bart Gijsbertsen is emeritus predikant in Kampen. Hij is gefascineerd door de bijbel, en dan vooral door de wijze waarop Joden de Thora lezen. Zij hebben daarin eeuwen meer ervaring mee dan christenen. In zijn nieuwste boek Van zilveren sporen maakt Gijsbertsen een tocht door het synagogale jaar.

Jezus was geen christen, maar een Jood. Wat en hoe hij geloofde, was gebaseerd op de Thora (het oude testament) en de Tenach, de eerste vijf boeken van Mozes. In de relatie met het Jodendom vergeten christenen dit nog wel eens.

Eenrichtingsverkeer

Hoewel in de PKN regelmatig aandacht is voor de Joodse roots van het christelijk geloof, is Gijsbertsen kritisch naar de kerk. Hij betwijfelt of al die aandacht wel beklijft, en bovendien is het meestal eenrichtingsverkeer. "De Joden is zoveel leed aangedaan in de voorbije eeuwen, het wantrouwen zit heel diep", aldus Gijsbertsen.

Meer weten? Zondag 23 februari in Hoogtij.