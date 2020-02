Go Ahead Eagles-trainer Jack de Gier: "Wij zijn uit op eerherstel"

De Deventenaren hebben na het verlies tegen Jong Ajax, FC Utrecht en afgelopen weekend MVV iets recht te zetten. Toch is er aan de Vetkampstraat geen sprake van paniek. Volgens trainer Jack de Gier moet de ploeg juist kijken naar de goede resultaten die het team eerder heeft behaald.

"Wij zijn totaal niet in paniek. Ik vind ook dat wij vooral moeten kijken naar de periode die wij daarvoor hadden. Toen hebben wij gewoon een hele goede reeks neergezet. Wij waren 22 wedstrijden ongeslagen, dat is een hele knappe prestatie. Zelfs thuis tegen FC Utrecht in de kwartfinale van de KNVB Beker kwamen wij prima voor de dag. Enige keerzijde van die wedstrijd is dat wij een lesje kregen in effectiviteit."

"Het zat allemaal tegen"

Afgelopen weekend moest Go Ahead Eagles afreizen naar MVV. Volgens de trainer was het een busrit van ruim drie uur en was de buschauffeur misschien wel de belangrijkste man die dag. Door storm Dennis moest hij met man en macht de bus op de weg houden. "Je mag alle omstandigheden geen excuus noemen, maar wij hadden er toch flink de balen in na de verliespartij tegen FC Utrecht. Je hoopt stiekem toch op een stunt."

"Doordat wij daarnaast in vijf weken tijd negen wedstrijden hebben gespeeld, merk je gewoon dat de spelers ook erg vermoeid raken en dat een enkeling kleine pijntjes overhoudt na die wedstrijden. Je kan en mag het uiteraard niet goed praten, maar voor mijn gevoel zat het allemaal even tegen. Ook vond ik dat wij na een kwartier al een penalty moeten hebben en MVV een rode kaart. Als dat gebeurde, dan had dat ons weer in het zadel kunnen helpen en had de wedstrijd er misschien wel heel anders uitgezien", aldus De Gier.

"Ik ben een trainer waarbij altijd het glas halfvol is"

Ook als het even wat minder loopt en de spelers niet goed presteren kijkt De Gier naar de positieve punten. "In een wedstrijd waarin je achterstaat speel je automatisch met wat minder vertrouwen. Daardoor zie je dat spelers eerder voor de lange bal kiezen, terwijl de helft bijvoorbeeld nog niet is aangesloten."

"Wij moeten goed naar de inhoud van het spel kijken en dat bespreken met de jongens. Dat hebben wij deze week gedaan, zodat de neuzen weer dezelfde kant op staan tegen NEC. Daarbij ben ik ook een trainer waarbij het glas altijd halfvol is. Het gaat mij er niet om wanneer ze het één keer fout doen. Als zij maar weten wat zij de volgende keer beter moeten doen. Wij zijn een goed team en hebben alles voor elkaar over. Dat is ook de reden wij dit seizoen zo'n goede reeks hebben neergezet."

"De wedstrijd in Nijmegen hadden wij al moeten winnen"

Go Ahead Eagles zal morgen voor een overwinning gaan. Eerder dit seizoen stonden beide teams ook tegenover elkaar. Toen werd er in De Goffert 3-3 gespeeld. De uitspelende ploeg gaf een 3-1 voorsprong nog uit handen.

"Eerder dit seizoen was de uitslag 3-3, maar die wedstrijd in Nijmegen moesten wij al winnen. Wij verspelen daar een een 3-1 voorsprong, dat is gewoon zonde. Wij draaien nu iets minder, maar wij zijn uit op eerherstel. Zeker na afgelopen verliespartijen", aldus De Gier.

Soufyan Ahannach nog niet 100% fit

In de winter heeft Go Ahead Eagles Soufyan Ahannach aangetrokken. De speler kwam over van het Engelse Brighton. Waar hij niet voorkwam in de plannen van de trainer. Ook een uitleenperiode aan het Belgische Royale Union Saint Gillis bleek geen succes en zodoende keerde Ahannach weer terug bij een oude bekende, namelijk Jack de Gier. De twee hebben samengewerkt bij Almere City, wat de linkspoot uiteindelijk ook de transfer opleverde naar de Premier League.

De 24-jarige aanvaller heeft bijna geen wedstrijd gespeeld voor zijn komst en dus merkt hij zelf ook dat hij nog niet 100% fit is. "Ik heb nu redelijk wat wedstrijden in de benen zitten en merk langzamerhand dat het beter gaat. Afgelopen weekend heb ik ook mijn eerste 90 minuten kunnen maken. Dat geeft vertrouwen", aldus Ahannach. De voetballer kan zowel als aanvallende middenvelder en linksbuiten fungeren. "Voor mij persoonlijk maakt het niet uit op welke van de twee posities ik speel. Op linksbuiten moet je wel wat explosiever zijn en dat mis ik nu nog wel door mijn gebrek aan wedstrijdritme."

Draai vinden

Ook trainer Jack de Gier merkt dat zijn winterse aanwinst nog zijn draai moet vinden. "Je ziet gewoon dat hij zich nog moet aanpassen aan de de speelstijl en de spelers. Dat heeft tijd nodig, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Wel zag je tegen MVV dat hij een van de weinigen was die de wil had om te voetballen", aldus de hoofdtrainer.

Op speler Wout Droste na is de gehele selectie fit. Ook Sam Beukema zit weer bij de selectie. Hij maakte afgelopen zondag niet de reis naar Maastricht. De speler bleef in Deventer om te trainen en zodoende fit te worden voor de wedstrijd tegen NEC. Het is nog twijfelachtig of de centrale verdediger direct zal starten.

Vermoedelijke opstelling:

Verhulst; Mertens, Veldmate, Van Iperen, Brito, Lieftink, Corboz, Ahannach, Navratil, Rabillard, Berben.