Overvallers van bejaarde broers Heeten jaren achter de tralies

Voor de gewapende overval op twee bejaarde broers in Heeten zijn twee mannen veroordeeld tot celstraffen van vijf en zeven jaar. Dat is conform de eis van justitie. De twee broers werden iets meer dan een jaar geleden thuis beroofd van een paar duizend euro en werden opgesloten in een kamer. De rechtbank spreekt over een traumatische ervaring voor de slachtoffers.

Het was voor de bejaarde broers Frans en Hein van Oldeniel een hel in januari. Dertien uur werden ze opgesloten in een slaapkamer van hun eigen huis bij landgoed Zonnebergen tussen Deventer en Heeten. De daders bedreigden de broers met een vuurwapen. De gewelddadige overval wekte veel emoties en onbegrip op in de regio. In totaal werd er 4.500 euro buitgemaakt, tezamen met een paar pakjes shag en zakhorloges.

Laffe manier

Volgens de rechtbank is er geen twijfel dat de verdachten uit Almelo en Lelystad verantwoordelijk zijn voor de daad. De rechters hekelen de "laffe manier waarop de daders te werk zijn gegaan" en nemen het de mannen extra kwalijk dat ze gebruik hebben gemaakt van een vuurwapen.

Daarnaast spreekt de rechtbank van 'geluk' dat de zus van de slachtoffers de volgende dag op bezoek kwam. Anders had het fataal kunnen aflopen, want de bejaarde broers waren verstoken van medicatie, drinken en voedsel.

Bewijs

Uit technische gegevens blijkt dat de twee verdachten in de buurt van het huis zijn geweest op de avond van de overval. Hun telefoons stralen dan een mast in de buurt aan. Die avond zoeken ze een kleine dertig keer contact met elkaar. Ook komen in beslag genomen schoenen bij de Lelystedeling grotendeels overeen met schoensporen die in het huis van de overvallen broers zijn gevonden.

Later wordt bij de Almelose veroordeelde een deel van de buit gevonden en in zijn auto ligt een wapen.

Meer feiten

De Almeloër is niet alleen veroordeeld voor betrokkenheid bij de overval op de Heetense broers. Hij heeft volgens de rechtbank samen met nog twee anderen meerdere overvallen gepland. Bij een potentieel slachtoffer is een peilbaken onder de auto bevestigd. Overigens is de geplande overval niet door hem uitgevoerd. Op een later moment is de wiethandelaar wel door hem beroofd.