Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: Heracles-uit is nachtmerrie voor Ajax

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Heracles - Ajax

Slaagt Heracles erin om in eigen huis voor de derde keer op rij Ajax te verslaan? Vorig seizoen blunderde Ajax-keeper Andre Onana door de bal in de voeten van Mo Osman te schuiven, die vervolgens de enige en winnende treffer maakte. In de eerste speelronde van het seizoen 17/18 verspeelde Ajax een 0-1 voorsprong door goals van Paul Gladon en Brandley Kuwas.

Dat het ook anders kan, bewees de ontmoeting in september 1985. Ajax won met 1-8, vooral dankzij een grandioze Marco van Basten die vijf keer scoorde. De Almeloërs wonnen weliswaar de laatste thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-0), maar dat kan de slechte vorm niet verbloemen. Dat was namelijk de enige zege in de laatste acht duels. Ajax is koploper van de eredivisie, Heracles trapt af als nummer tien.

Aftrap: zondag 16.45 uur

FC Utrecht - FC Twente

De laatste keer dat FC Twente een competitiewedstrijd won in de Galgenwaard was met ruime cijfers en na een rumoerige middag. In december 2011 wervelden de Enschedeërs langs de Utrechtse tegenstanders. Na ruim een uur prijkte er 0-5 op het scorebord, mede door twee goals van Willem Janssen (nu FC Utrecht).

Die tussenstand frustreerde de fans van de thuisploeg dermate dat de confrontatie met Enschedese fans werd gezocht. Scheidsrechter Wiedemeijer achtte de situatie zo onveilig dat hij de wedstrijd een kwartier stillegde. Uiteindelijk won Twente met 2-6. De laatste jaren zijn de tripjes naar Utrecht niet bijster succesvol voor FC Twente, de laatste vier duels leverden allemaal zeges op voor FC Utrecht.

FC Utrecht is zevende, FC Twente staat twaalfde.

Aftrap: zondag 12.15 uur

De eerste FC Utrecht - FC Twente uit 1971, uitslag 1-2. Twente-keeper Piet Schrijvers stijgt op. (Foto: Voetbal International)

AZ - PEC Zwolle

Wedstrijden in Alkmaar leveren PEC Zwolle maar zelden een zege op. In de Eredivisie lukte dat nog maar twee keer, in 1986 (1-3) en in 1983 (1-2). Eerder dit seizoen was AZ in Zwolle vooral dankzij een ongrijpbare Oussama Idrissi oppermachtig, het werd 0-3. Maar de Alkmaarders ontbreekt het de laatste weken aan vorm, getuige de nederlagen tegen NAC voor de beker en vorige week tegen FC Twente.

PEC sprokkelt de puntjes na de winterstop bijeen. Feyenoord maakte vorige week een einde aan een serie van vier ongeslagen duels. PEC heeft de punten op de zestiende plaats ook hard nodig, AZ staat tweede.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Go Ahead Eagles - NEC

De editie van vorig seizoen was meteen de doelpuntrijkste uit de rijke geschiedenis van het duel. Go Ahead en NEC stonden al in 1958 voor het eerst tegenover elkaar in het betaalde voetbal, maar sindsdien vielen er nooit acht goals. Tot een klein jaar geleden toen het 4-4 werd. Alle Go Ahead-goals vielen in de eerste helft en toch verspeelde de Deventer-ploeg een 4-2 voorsprong.

NEC heeft op de zevende plaats maar drie punten minder dan nummer vijf Go Ahead.

Aftrap: vrijdag 20.00

Alle duels zijn live te beluisteren bij Radio Oost op de Oosttribune.